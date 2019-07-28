МЗС України: Росія знущається з держав, які повернули її до ПАРЄ

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Неділя, 28 липня 2019, 21:43

Джерело: коментар МЗС України стосовно придушення мирних протестів у Москві

У Міністерстві закордонних справ України засуджують насильство проти учасників акції, що відбулася в центрі Москви у суботу на підтримку реєстрації незалежних кандидатів на вибори до Московської міської думи.

Пряма мова: Варварське побиття власних громадян, численні арешти та затримання, застосування штучних та дискримінаційних передвиборчих фільтрів, покликаних забезпечити участь у виборах виключно "зручних кандидатів", доводить неспроможність російської влади забезпечити демократичне волевиявлення, демонструє її страх перед реальною політичною конкуренцією.

Такими системними порушеннями фундаментальних свобод і прав людини - на свободу висловлювань та мирний протест - Кремль відверто знущається над тими європейськими державами і політиками, які нещодавно дозволили російським представникам повернутися в Парламентську асамблею Ради Європи.

Для нас очевидним є те, що Росія не належить до демократичної спільноти, а є державою-парією. Саме тому рішуче засуджуємо масові репресії, до яких вдався Кремль останніми днями. Очікуємо на таке ж рішуче засудження дій російської влади з боку інших представників нашої європейської й євроатлантичної спільноти.

Історія питання:

  • В Москві 27 липня відбувся масовий мітинг проти недопуску незалежних кандидатів на вибори в Мосміськдуму. Поліція застосувала проти мітингарів кийки. Більше 1 тисячі осіб були затримані.
  • Застосування сили проти мітингувальників засудили в ЄС та Раді Європи

Українська правда

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Теми: МЗС Росія


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