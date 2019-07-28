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В ЄС засудили затримання і "непропорційне застосування сили" проти учасників акції в Москві

Неділя, 28 липня 2019, 10:41

Затримання і непропорційне застосування сили проти мітингувальників за вільні вибори серйозно підривають основні права на свободу зібрань та вираження думки, які закріплено у Конституції Російської Федерації і мають бути захищені.

Про це йдеться у заяві офіційного представника ЄС Майї Косьянчич у відповідь на розгін і затримання учасників акції, що пройшла 27 липня в Москві.

"Більше тисячі мирних демонстрантів, у тому числі відомі діячі опозиції та журналісти, були затримані у Москві. ... Ці основні права закріплені в російській конституції, і ми очікуємо, що вони будуть захищені. Затримання послідували за серіями арештів і поліцейських рейдів проти опозиційних політиків, що теж викликає занепокоєння ... ", - заявила Косьянчич.

"Ми очікуємо, що влада РФ буде поважати зобов'язання Росії в рамках ОБСЄ та інші міжнародні зобов'язання під час проведення майбутніх місцевих виборів. Щоб майбутні вибори стали дійсно демократичним процесом, необхідно створити рівні умови і всеохоплюючу політичну обстановку", - додала офіційний представник ЄС.

Нагадаємо,

  • 27 липня у Москві пройшла акція, анонсована незалежними кандидатами до  Мосміськдуми, учасники якої закликали допустити опозиційних кандидатів на вибори.
  • Влада Москви заявила про "провокації і загрозу безпеці" на мітингу біля будівлі мерії, до місця проведення мітингу були стягнуті сили Росгвардіі і ОМОН.
  • Учасників акції затримували після жорсткої "зачистки" перед будівлею мерії. За даними ОВС-Інфо, в цілому було затримано майже 1400 осіб.
  • Також в суботу стало відомо про затримання низки незалежних кандидатів - Івана Жданова, Дмитра Гудкова, Юлії Галяміної, Іллі Яшина, Любові Соболь, цьому передували обшуки у їхніх штабах та помешканнях. 

Українська правда

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Теми: Росіяакціївибори
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