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МИД Украины: Россия издевается над государствами, вернувшими ее в ПАСЕ

Воскресенье, 28 июля 2019, 21:43
МИД Украины: Россия издевается над государствами, вернувшими ее в ПАСЕ

Источник: комментарий МИД Украины относительно подавления мирных протестов в Москве

В Министерстве иностранных дел Украины осуждают насилие против участников акции, состоявшейся в центре Москвы в субботу в поддержку регистрации независимых кандидатов на выборы в Московскую городскую думу.

Прямая речь: Варварское избиение собственных граждан, многочисленные аресты и задержания, применение искусственных и дискриминационных предвыборных фильтров, призванных обеспечить участие в выборах исключительно "удобных кандидатов", доказывает несостоятельность российской власти обеспечить демократическое волеизъявление, демонстрирует ее страх перед реальной политической конкуренцией.

Такими системными нарушениями фундаментальных свобод и прав человека - на свободу слова и мирный протест - Кремль откровенно издевается над теми европейскими государствами и политиками, которые недавно позволили российским представителям вернуться в Парламентскую ассамблею Совета Европы.

Для нас очевидно, что Россия не относится к демократическому сообществу, а является государством-изгоем. Именно поэтому решительно осуждаем массовые репрессии, к которым прибег Кремль в последние дни. Ожидаем такого же решительного осуждения действий российской власти со стороны других представителей нашего европейской и евроатлантической сообщества.

История вопроса:

Украинская правда
Темы: МИДРосcия
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