Майбутні нардепи від "Слуги народу" зібралися в Трускавці

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Неділя, 28 липня 2019, 23:12

Майбутні нардепи від партії "Слуга народу" прибули до Трускавця для навчання у Київській школі економіки.

Фото з Трускавця виклав у Facebook переможець виборів у 215 окрузі (Київ) Богдан Яременко.

"Так виглядає школа депутата в Київській школі економіки", - написав він.

Нагадаємо:

  • Новообрані народні депутати від партії "Слуга народу" наступний тиждень проведуть у Трускавці, на навчальних курсах для майбутніх парламентаріїв.
  • Упродовж тижня з 8:30 до 21:30 їм читатимуть лекції професори Київської школи економіки та визнані на ринку праці фахівці.
  • За підсумками опрацювання 100% бюлетенів, до ВР проходить 254 нардепи від "Слуги народу".

Українська правда

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Теми: Слуга народу


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