Майбутні нардепи від "Слуги народу" зібралися в Трускавці

Майбутні нардепи від партії "Слуга народу" прибули до Трускавця для навчання у Київській школі економіки.

Фото з Трускавця виклав у Facebook переможець виборів у 215 окрузі (Київ) Богдан Яременко.

"Так виглядає школа депутата в Київській школі економіки", - написав він.

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