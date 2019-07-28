Будущие нардепы от "Слуги народа" собрались в Трускавце

Будущие нардепы от партии "Слуга народа" прибыли в Трускавец для обучения в Киевской школе экономики.

Фото из Трускавца выложил в Facebook победитель выборов в 215 округе (Киев) Богдан Яременко.

"Так выглядит школа депутата в Киевской школе экономики", - написал он.

Напомним: