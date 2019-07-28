Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Будущие нардепы от "Слуги народа" собрались в Трускавце

Воскресенье, 28 июля 2019, 23:12

Будущие нардепы от партии "Слуга народа" прибыли в Трускавец для обучения в Киевской школе экономики.

Фото из Трускавца выложил в Facebook победитель выборов в 215 округе (Киев) Богдан Яременко.

"Так выглядит школа депутата в Киевской школе экономики", - написал он.

Напомним:

  • Новоизбранные народные депутаты от партии "Слуга народа" следующую неделю проведут в Трускавце на учебных курсах для будущих парламентариев.
  • В течение недели с 8:30 до 21:30 им будут читать лекции профессора Киевской школы экономики и признанные на рынке труда специалисты.
  • По итогам обработки 100% бюллетеней, в ВР проходит 254 нардепа от "Слуги народа".

Украинская правда
Темы: Слуга народа
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Все новости...
Слуга народа
Подозреваемую нардепа Марченко исключили из партии "Слуга народа"
"Взятка через забор": в "Слуге народа" объяснили, как будут реагировать на дело Марченко
Взятка за пересечение границы: подозрение пало на нардепа-слугу
Последние новости
08:04
За сутки ВСУ уничтожили более тысячи оккупантов, 17 танков и три самолета - Генштаб
07:37
В ЕС продлили чрезвычайные регламенты в энергетике, которые ввели после начала агрессии РФ
07:01
Россияне пытаются окружить Авдеевку и выбить ВСУ с левобережья Днепра: за сутки 75 боестолкновений
06:36
Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях
05:42
Россияне в Крыму набирают из местных операторов дронов с перспективой участия в войне - Сопротивление
04:51
Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW
04:21
"Зерновая сделка" в прежнем виде не имеет смысла - генсек ООН
03:32
Совбез ООН принял резолюцию по расширению гуманитарной помощи Сектору Газа
02:26
Британский министр призвал мэра Лондона передать Киеву автомобили, которые сдали на металлолом
01:37
"Укрзализныця" запустит дополнительный поезд "Львов-Рахов" перед праздниками
Все новости...
Реклама: