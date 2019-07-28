Будущие нардепы от "Слуги народа" собрались в Трускавце

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Воскресенье, 28 июля 2019, 23:12

Будущие нардепы от партии "Слуга народа" прибыли в Трускавец для обучения в Киевской школе экономики.

Фото из Трускавца выложил в Facebook победитель выборов в 215 округе (Киев) Богдан Яременко.

"Так выглядит школа депутата в Киевской школе экономики", - написал он.

Напомним:

  • Новоизбранные народные депутаты от партии "Слуга народа" следующую неделю проведут в Трускавце на учебных курсах для будущих парламентариев.
  • В течение недели с 8:30 до 21:30 им будут читать лекции профессора Киевской школы экономики и признанные на рынке труда специалисты.
  • По итогам обработки 100% бюллетеней, в ВР проходит 254 нардепа от "Слуги народа".

Украинская правда

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Темы: Слуга народа


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