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Лікар Навального вважає, що він постраждав від хімічних речовин

Неділя, 28 липня 2019, 23:37

Лікуючий лікар російського опозиціонера Олексія Навального, офтальмолог Анастасія Васильєва впевнена, що його хвороба - "результат дії невизначених хімічних речовин".

Про це вона повідомила на своїй сторінці в Facebook у неділю після відвідування Навального в лікарні ім. Виноградова, куди він був госпіталізований вранці з діагнозом "гостра алергічна реакція".

Васильєва зазначила, що її та іншого лікаря Навального, терапевта Ярослава Ашихміна, вигнали з палати відразу після початку огляду, проте їм вдалося "через двері" оглянути пацієнта, зібрати скарги та анамнез.

За її словами, у Навального "виражений набряк і різка гіперемія верхніх і нижніх повік, периорбітальної області (навколо очей), гнійне виділення з правої кон'юнктивальної порожнини, виражений свербіж", а також "множинні папульозні висипання на шкірі шиї, спини, грудей, ліктьових згинів рук".

"Клінічно скарги і симптоми відповідають гострому токсичному керато-кон'юнктивіту і дерматиту, і загальній інтоксикації (ураження шкірних покривів тіла)", - зазначила вона.

Лікарі Навального не виключають токсичного пошкодження шкіри і слизових невідомою хімічною речовиною за допомогою якоїсь "третьої особи".

Васильєва також звернула увагу на те, що головним лікарем лікарні, куди госпіталізували опозиційного політика, є депутат Мосміськдуми від партії влади "Єдина Росія" Ольга Шарапова.

Нагадаємо, 

  • 24 липня Симоновський суд Москви виніс рішення заарештувати опозиційного політика Олексія Навального на 30 діб.
  • На Навального склали адмінпротокол за звинуваченням у закликах прийти на мітинг у Москві 27 липня з вимогою допустити до виборів у Мосміськдуму незалежних кандидатів.
  • Зранку 28 липня його госпіталізували через "гостру алергічну реакцію". 

Українська правда
Теми: Росія
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