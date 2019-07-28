Лікар Навального вважає, що він постраждав від хімічних речовин

Лікуючий лікар російського опозиціонера Олексія Навального, офтальмолог Анастасія Васильєва впевнена, що його хвороба - "результат дії невизначених хімічних речовин".

Про це вона повідомила на своїй сторінці в Facebook у неділю після відвідування Навального в лікарні ім. Виноградова, куди він був госпіталізований вранці з діагнозом "гостра алергічна реакція".

Васильєва зазначила, що її та іншого лікаря Навального, терапевта Ярослава Ашихміна, вигнали з палати відразу після початку огляду, проте їм вдалося "через двері" оглянути пацієнта, зібрати скарги та анамнез.

За її словами, у Навального "виражений набряк і різка гіперемія верхніх і нижніх повік, периорбітальної області (навколо очей), гнійне виділення з правої кон'юнктивальної порожнини, виражений свербіж", а також "множинні папульозні висипання на шкірі шиї, спини, грудей, ліктьових згинів рук".

"Клінічно скарги і симптоми відповідають гострому токсичному керато-кон'юнктивіту і дерматиту, і загальній інтоксикації (ураження шкірних покривів тіла)", - зазначила вона.

Лікарі Навального не виключають токсичного пошкодження шкіри і слизових невідомою хімічною речовиною за допомогою якоїсь "третьої особи".

Васильєва також звернула увагу на те, що головним лікарем лікарні, куди госпіталізували опозиційного політика, є депутат Мосміськдуми від партії влади "Єдина Росія" Ольга Шарапова.

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