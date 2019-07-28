У заарештованого Навального "гостра алергічна реакція", його госпіталізували

Російського опозиційного політика Олексія Навального, заарештованого на 30 діб, госпіталізували через "гостру алергічну реакцію".

Про це 28 липня повідомила у Твіттері прес-секретар Навального та "Фонда боротьби з корупцією" Кіра Ярмиш.

За її словами, о 9:30 ранку Навальний був госпіталізований з діагнозом "гостра алергічна реакція" через сильний набряк обличчя і почервоніння шкірних покривів.

"Джерело алергічної реакції не визначено. За все своє життя Олексій ніколи раніше не відчував алергічної реакції", - заявила Ярмиш.

Вона додала, що співробітники спецприймальника, де утримували Навального, викликали "швидку", яка доправила його до міської клінічної лікарні №64 у Москві.

"Він перебуває у палаті під охороною співробітників поліції, йому надається необхідна медична допомога", - повідомила Ярмиш.

Як повідомляє російський "Інтерфакс" з посиланням на неназваних представників лікарні, куди доставили Навального, він перебуває у терапевтичному відділенні, його стан "задовільний".

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