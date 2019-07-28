У заарештованого Навального "гостра алергічна реакція", його госпіталізували

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Неділя, 28 липня 2019, 13:26

Незалежного кандидата  на виборах до Мосміськдуми Олексія Навального, заарештованого на 30 діб,  госпіталізували через "гостру алергічну реакцію". 

Про це 28 липня повідомила у Твіттері прес-секретар Навального та "Фонда боротьби з корупцією" Кіра Ярмиш. 

За її словами, о 9:30 ранку Навальний був госпіталізований з діагнозом "гостра алергічна реакція" через сильний набряк обличчя і почервоніння шкірних покривів.

"Джерело алергічної реакції не визначено.  За все своє життя Олексій ніколи раніше не відчував алергічної реакції", - заявила Ярмиш. 

Вона додала, що співробітники спецприймальника, де утримували Навального, викликали "швидку", яка доправила його до міської клінічної лікарні №64 у Москві.

"Він перебуває у палаті під охороною співробітників поліції, йому надається необхідна медична допомога", - повідомила Ярмиш.

Як повідомляє російський "Інтерфакс" з посиланням на неназваних представників лікарні, куди доставили Навального, він перебуває у терапевтичному відділенні, його стан "задовільний".

Нагадаємо, 

  • 24 липня Симоновський суд Москви виніс рішення заарештувати опозиційного політика Олексія Навального на 30 діб.
  • На Навального склали адмінпротокол за звинуваченням у закликах прийти на мітинг у Москві 27 липня з вимогою допустити до виборів у Мосміськдуму незалежних кандидатів.
  • Перед цим Навальний відбував 10 діб арешту за акцію на підтримку Івана Голунова і вийшов 11 липня.
  • 27 липня стало відомо про затримання низки незалежних кандидатів - Івана Жданова, Дмитра Гудкова, Юлії Галяміної, Іллі Яшина, Любові Соболь, цьому передували обшуки в їхніх штабах та помешканнях. 
  • Учасників акції затримували після жорсткої "зачистки". За даними ОВС-Інфо, загалом було затримано майже 1400 осіб.

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Теми: Росія СІЗО опозиція


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