Врач Навального считает, что он пострадал от химических веществ

Лечащий врач российского оппозиционера Алексея Навального, офтальмолог Анастасия Васильева уверена, что его болезнь – "результат повреждающего действия неопределенных химических веществ".

Об этом она сообщила на своей странице в Facebook в воскресенье после посещения Навального в больнице им. Виноградова, куда он был госпитализирован утром с диагнозом "острая аллергическая реакция".

Васильева отметила, что ее и другого лечащего врача Навального, терапевта Ярослава Ашихмина, выгнали из палаты сразу после начала осмотра, однако им удалось "через дверь" осмотреть пациента, собрать жалобы и анамнез.

По ее словам, у Навального "выраженный отек и резкая гиперемия верхних и нижних век, периорбитальной области (вокруг глаз), гнойное отделяемое из правой конъюнктивальной полости, выраженный зуд", а также "множественные папуллезные высыпания на коже шеи, спины, груди, локтевых сгибов рук".

"Клинически жалобы и симптомы соответствуют острому токсическому керато-конъюнктивиту и дерматиту, и общей интоксикации (поражения кожных покровов тела)", - отметила она.

Лечащие врачи Навального не исключают токсического повреждения кожи и слизистых неизвестным химическим веществом с помощью некоего "третьего лица".

Васильева также обратила внимание на то, что главврачом больницы, куда госпитализировали оппозиционного политика, является депутат Мосгордумы от партии власти "Единая Россия" Ольга Шарапова.

Напомним,