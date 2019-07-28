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Врач Навального считает, что он пострадал от химических веществ

Воскресенье, 28 июля 2019, 23:37

Лечащий врач российского оппозиционера Алексея Навального, офтальмолог Анастасия Васильева уверена, что его болезнь – "результат повреждающего действия неопределенных химических веществ".

Об этом она сообщила на своей странице в Facebook в воскресенье после посещения Навального в больнице им. Виноградова, куда он был госпитализирован утром с диагнозом "острая аллергическая реакция".

Васильева отметила, что ее и другого лечащего врача Навального, терапевта Ярослава Ашихмина, выгнали из палаты сразу после начала осмотра, однако им удалось "через дверь" осмотреть пациента, собрать жалобы и анамнез.

По ее словам, у Навального "выраженный отек и резкая гиперемия верхних и нижних век, периорбитальной области (вокруг глаз), гнойное отделяемое из правой конъюнктивальной полости, выраженный зуд", а также "множественные папуллезные высыпания на коже шеи, спины, груди, локтевых сгибов рук".

"Клинически жалобы и симптомы соответствуют острому токсическому керато-конъюнктивиту и дерматиту, и общей интоксикации (поражения кожных покровов тела)", - отметила она.

Лечащие врачи Навального не исключают токсического повреждения кожи и слизистых неизвестным химическим веществом с помощью некоего "третьего лица".

Васильева также обратила внимание на то, что главврачом больницы, куда госпитализировали оппозиционного политика, является депутат Мосгордумы от партии власти "Единая Россия" Ольга Шарапова.

Напомним, 

  • 24 июля Симоновский суд Москвы вынес решение арестовать оппозиционного политика Алексея Навального на 30 суток. 
  • На Навального составили админпротокол по обвинению в призывах прийти на митинг в Москве 27 июля  с требованием допустить к выборам в Мосгордуму независимых кандидатов.
  • Утром 28 июля его госпитализировали из-за "острой аллергической реакции".

Украинская правда
Темы: Росcия
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