Данилюк про зміни в СБУ: команда президента готує законопроект

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Понеділок, 29 липня 2019, 05:22

Команда президента Володимира Зеленського готує пакет законопроектів, які повинні реформувати різні сфери управління держави, в тому числі й Службу безпеки України.

Про це в інтерв'ю розповів секретар РНБО Олександр Данилюк, передає Укрінформ.

"СБУ має стати потужнішою, але в одній ключовій сфері – контррозвідці. Також з відомства приберуть додаткові функції, непритаманні СБУ, зокрема економічну сферу та боротьбу з корупцією", - сказав політик.

Він підкреслив, що вищезазначені дії активно підтримуються нашими міжнародними партнерами, а також президентом Зеленським. 

"Зараз я створив групу, яка над ними (законопроектами) працює і ми рухаємось дуже швидко. Я знаю про те, що у нас вже є закон, але чомусь він не був прийнятий нашими партнерами, зокрема з НАТО. Бо ці закони залишають роботу СБУ незмінною. Такі закони нам не потрібні", – сказав Данилюк.

Такаж додав, що до створення законопроектів мають бути залучені представники СБУ, а також українські та західні партнери.

Нагадаємо:

  • Зеленський поповнив СБУ та РНБО новими силовиками.
  • СБУ почала передавати матеріали на топ-чиновників.

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Теми: СБУ Зеленський


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