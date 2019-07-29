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Данилюк об изменениях в СБУ: команда президента готовит законопроект

Понедельник, 29 июля 2019, 05:22

Команда президента Владимира Зеленского готовит пакет законопроектов, которые должны реформировать различные сферы управления государства, в том числе и Службу безопасности Украины.

Об этом в интервью 24-му каналу рассказал секретарь СНБО Александр Данилюк.

"СБУ должна стать мощной, но в одной ключевой сфере - контрразведке. Также из ведомства уберут дополнительные функции, не присущие СБУ, в частности экономическую сферу и борьбу с коррупцией ", - сказал политик.

Он подчеркнул, что вышеупомянутые действия активно поддерживаются нашими международными партнерами, а также президентом Зеленским.

"Сейчас я создал группу, которая над ними (законопроектами) работает и мы двигаемся очень быстро. Я знаю о том, что у нас уже есть закон, но почему-то он не был принят нашими партнерами, в частности с НАТО. Ибо эти законы оставляют работу СБУ неизменной. Такие законы нам не нужны", - сказал Данилюк.

Также чиновник добавил, что к созданию законопроектов должны быть вовлечены представители СБУ, а также украинские и западные партнеры.

Напомним:

  • Зеленський поповнив СБУ та РНБО новими силовиками.
  • СБУ почала передавати матеріали на топ-чиновників.

Темы: СБУЗеленский
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