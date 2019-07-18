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Ситник: СБУ почала передавати матеріали на топ-чиновників

Четвер, 18 липня 2019, 12:48

Джерело: Артем Ситник на засіданні Національної ради з питань антикорупційної політики в Офісі президента

Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник каже, що Служба безпеки почала краще співпрацювати з його відомством.

Пряма мова: "Є суттєві зрушення в розслідуванні гучних актуальних справ, в тому числі, які стосуються оборони. І тут я хотів би відмітити суттєве покращення відносин із Службою безпеки України.

Тому що, по-перше, до НАБУ почали надходити матеріали, які стосуються топ-чиновників, з СБУ. Такого раніше, за 4 роки, не було ніколи. Максимум, що з СБУ надходило, це матеріали, які стосувались невеликих чиновників, зараз ситуація потихеньку змінюється.

Я сподіваюсь, що це не короткостроковий момент, а що все-таки це буде тенденція. Я дякую Івану Баканову за останні суттєві зрушення по тим справам, які ми розслідуємо".

"Також ми активізували роботу нашу з Антикорупційною прокуратурою. Напрацьовано більше 3 десятків підозр, зараз вони в прискореному режимі обговорюються детективами і прокурорами".

Деталі: За словами Ситника, у четвер 18 липня правоохоронні органи мають оголосити підозру "ще одному високопосадовцю". Ім’я чиновинка або справу, в якій він фігурує, Ситник не назвав.

Також директор НАБУ висловив сподівання, що "найближчим часом" ЗМІ отримають "цікаву інформацію" стосовно "окремих актуальних справ".

У прес-службі НАБУ "Українській правді" сказали, що наразі не коментують, кому саме готується підозра.

Історія питання: 

  • У 2017 році Ситник заявляв, що СБУ та ГПУ мали на меті зірвати усі операції НАБУ, які проводились під прикриттям, і їм це вдалося.
  • 25 лютого видання "Bihus.info" оприлюднило розслідування про те, як люди з оточення президента Петра Порошенка курують розкрадання в оборонній сфері. Нібито син першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського Ігор організував постачання з РФ контрабандних деталей для військової техніки втридорога.
  • 11 березня журналісти оприлюднили чергову серію розслідування, в якій ідеться, що у Генпрокуратурі, Військовій прокуратурі, Службі безпеки України, Державній фіскальній службі та Національному антикорупційному бюро неодноразово відкривали кримінальні провадження – але вони гальмувалися.
  • Серед документів є, зокрема, спілкування Рогози у січні 2017 року із співробітником СБУ Дмитром Москаленком про суми хабарів та кримінальні справи.
  • Служба безпеки заявила, що їхнього співробітника Дмитра Москаленка, який є фігурантом розслідування журналістів видання "Bihus.info", затримали у 2016 році за підозрою у шахрайстві і наразі судять.
  • Москаленка та Рогозу разом із іншим посадовцем СБУ судять за шахрайство на майже 20 мільйонів гривень, яке не стосується оборонного комплексу.

Соня Лукашова, УП
Теми: СитникСБУНАБУ
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