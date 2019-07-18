Ситник: СБУ почала передавати матеріали на топ-чиновників

Джерело: Артем Ситник на засіданні Національної ради з питань антикорупційної політики в Офісі президента

Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник каже, що Служба безпеки почала краще співпрацювати з його відомством.

Пряма мова: "Є суттєві зрушення в розслідуванні гучних актуальних справ, в тому числі, які стосуються оборони. І тут я хотів би відмітити суттєве покращення відносин із Службою безпеки України.

Тому що, по-перше, до НАБУ почали надходити матеріали, які стосуються топ-чиновників, з СБУ. Такого раніше, за 4 роки, не було ніколи. Максимум, що з СБУ надходило, це матеріали, які стосувались невеликих чиновників, зараз ситуація потихеньку змінюється.

Я сподіваюсь, що це не короткостроковий момент, а що все-таки це буде тенденція. Я дякую Івану Баканову за останні суттєві зрушення по тим справам, які ми розслідуємо".

"Також ми активізували роботу нашу з Антикорупційною прокуратурою. Напрацьовано більше 3 десятків підозр, зараз вони в прискореному режимі обговорюються детективами і прокурорами".

Деталі: За словами Ситника, у четвер 18 липня правоохоронні органи мають оголосити підозру "ще одному високопосадовцю". Ім’я чиновинка або справу, в якій він фігурує, Ситник не назвав.

Також директор НАБУ висловив сподівання, що "найближчим часом" ЗМІ отримають "цікаву інформацію" стосовно "окремих актуальних справ".

У прес-службі НАБУ "Українській правді" сказали, що наразі не коментують, кому саме готується підозра.

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