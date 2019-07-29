ООС: Окупанти обстріляли КПВВ "Мар'їнка"

2968 переглядів
Понеділок, 29 липня 2019, 07:35

Минулої доби російські окупаційнійні військові формування попри домовленості про повне припинення вогню здійснили один обстріл позицій ООС.

Про це станом на 7 ранку 29 липня повідомив штаб ООС.

"28 липня Збройні Сили України дотримувалися сталого режиму припинення вогню, тоді як збройні формування Російської Федерації та її найманці порушили заборону на використання будь-якої зброї", - йдеться у повідомленні. 

Противник здійснив обстріл КПВВ "Мар'їнка" з великокаліберного кулемета. 

"Обстрілів бойових позицій Об'єднаних сил не зафіксовано. Втрат з української сторони не зафіксовано", - звітують у штабі.

Від початку поточної доби обстрілів позицій Об'єднаних сил не зафіксовано.

"Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню", - підкреслюють військові.


Нагадаємо:

  • У Мінську домовилися припинити вогонь з 21 липня та пустити ОБСЄ в ОРДЛО.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: ООС Донбас


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Війна на сході: Окупанти продовжують порушувати тишу, є поранений 28 липня 2019, 07:28
ООС: бойовики стріляли з автоматичного гранатомету, поранено військовослужбовця 27 липня 2019, 07:34
ООС: Бойовики з початку доби не порушують режим тиші 26 липня 2019, 13:16
Усі новини
Головні новини
Скандал з КОРДом: керівника поліції Дніпропетровщини звільнили
Зеленський призначив своїм радником екс-медійника Пінчука
"Коаліція" є, вона забере всі міністерські крісла – представник президента в Кабміні
Посол у США мав поради для Зеленського, але зустріч із Трампом готує ОПУ
Усі новини
Лайфхаки

Як полюбити понеділки: 5 дієвих порад

Лайфхаки

Розслаблятись теж треба вміти. Чому і як

здоров'я

Боятись сонця – шлях до депресії та хвороб