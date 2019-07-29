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ООС: Окупанти обстріляли КПВВ "Мар'їнка"

Понеділок, 29 липня 2019, 07:35
ООС: Окупанти обстріляли КПВВ Мар'їнка

Минулої доби російські окупаційнійні військові формування попри домовленості про повне припинення вогню здійснили один обстріл позицій ООС.

Про це станом на 7 ранку 29 липня повідомив штаб ООС.

"28 липня Збройні Сили України дотримувалися сталого режиму припинення вогню, тоді як збройні формування Російської Федерації та її найманці порушили заборону на використання будь-якої зброї", - йдеться у повідомленні. 

Противник здійснив обстріл КПВВ "Мар'їнка" з великокаліберного кулемета. 

"Обстрілів бойових позицій Об'єднаних сил не зафіксовано. Втрат з української сторони не зафіксовано", - звітують у штабі.

Від початку поточної доби обстрілів позицій Об'єднаних сил не зафіксовано.

"Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню", - підкреслюють військові.


Нагадаємо:

  • У Мінську домовилися припинити вогонь з 21 липня та пустити ОБСЄ в ОРДЛО.

"Українська правда" в Threads

Теми: ООСДонбас
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