ООС: Окупанти обстріляли КПВВ "Мар'їнка"
Минулої доби російські окупаційнійні військові формування попри домовленості про повне припинення вогню здійснили один обстріл позицій ООС.
Про це станом на 7 ранку 29 липня повідомив штаб ООС.
"28 липня Збройні Сили України дотримувалися сталого режиму припинення вогню, тоді як збройні формування Російської Федерації та її найманці порушили заборону на використання будь-якої зброї", - йдеться у повідомленні.
Противник здійснив обстріл КПВВ "Мар'їнка" з великокаліберного кулемета.
"Обстрілів бойових позицій Об'єднаних сил не зафіксовано. Втрат з української сторони не зафіксовано", - звітують у штабі.
Від початку поточної доби обстрілів позицій Об'єднаних сил не зафіксовано.
"Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню", - підкреслюють військові.
Нагадаємо:
- У Мінську домовилися припинити вогонь з 21 липня та пустити ОБСЄ в ОРДЛО.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua