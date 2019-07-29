ООС: Оккупанты обстреляли КПВВ "Марьинка"

За прошедшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники несмотря на договоренности о полном прекращении огня осуществили один обстрел позиций ООС.

Об этом по состоянию на 7 утра 29 июля сообщил штаб ООС

"28 июля Вооруженные Силы Украины придерживались установившегося режима прекращения огня, тогда как вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники нарушили запрет на использование любого оружия", - говорится в сообщении.

Противник совершил обстрел КПВВ "Марьинка" из крупнокалиберного пулемета.

"Обстрел боевых позиций Объединенных сил не зафиксировано. Потерь с украинской стороны не зафиксировано", - сообщили в штабе.

С начала текущих суток обстрелов позиций Объединенных сил не зафиксировано.

"Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", - подчеркивают военные.



Напомним: