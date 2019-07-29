Источник: Opendatabot

Минюст перестал публиковать реестр коррупционеров в формате открытых данных и эти данные теперь не обновляются в Opendatabot.

Прямая речь: "Начиная с 14 августа 2018 года списки коррупционеров публиковали на портале открытых данных каждые 7-10 дней. Однако последнее обновление данных произошло 25 июня 2019 года.

Согласно последним обновлением в Украине было зарегистрировано более 23 900 коррупционеров.

Национальное агентство по противодействию коррупции сейчас взялось создавать сайт с реестром коррупционеров, однако этот реестр не является открытым - эти данные невозможно обработать автоматически.

В НАПК сообщили, что процесс находится на стадии объявления тендера для поиска технических подрядчиков, и реестр опубликуют тогда, когда этот процесс завершится. Точная дата публикации остается неизвестной."

Детали: Таким образом, почти 24 тысячи коррупционеров потенциально смогут вернуться на госслужбу.

Человек, совершивший коррупционное правонарушение как минимум в течение трех лет не имеет права занимать госдолжность. Если ее статус будет невозможно проверить автоматически, есть риск, что эти люди смогут вернуться на государственные должности.

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