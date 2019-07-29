Скандал з КОРДом: керівника поліції Дніпропетровщини звільнили

Начальника поліції Дніпропетровської області Віталія Глуховерю звільнили з займаної посади після конфлікту, де фігурували його водій та патрульні поліцейські, яких згодом затримав спецпідрозділ КОРД.

Про це "Українській правді" повідомив речник Нацполіції Ярослав Тракало.

"Сьогодні наказом голови Нацполіції Сергія Князева за погодженням з міністром внутрішніх прав Арсеном Аваковим начальник Головного управління поліції у Дніпропетровській області Віталій Глуховеря звільнений з займаної посади", - сказав він.

За словами Тракала, Глуховеря звернувся з рапортом про звільнення до голови Нацполіції, і цей рапорт задовольнили.

"При цьому розпочате напередодні службове розслідування за наказом міністра внутрішніх справ щодо подій, які мали місце у Дніпрі, триває. Висновки його будуть обов’язково передані до ДБР для прийняття подальших процесуальних дій", - сказав речник Нацполіції.

Наразі в.о. керівника поліції Дніпропетровщини призначено Артема Васицького, який з 2017 року обіймає посаду заступника начальника головного управління кримінальної поліції.

"Керівництво поліції і МВС вважають неприпустими ті подіі, які відбулися у Дніпрі. Такі факти не будуть мати місце у реформованій поліції. Ми з ними боролись і боремось, і винні нестимуть покарання", - підсумував Тракало.

За даними джерел УП у правоохоронних органах, службове розслідування щодо Глуховері проведуть швидко. Його результати очікують уже за 10-15 днів.

Для довідки: Васицькому 42 роки, він полковник поліції. Раніше проходив службу у підрозділах карного розшуку на прифронтовій Донеччині. Має 23 роки досвіду оперативної роботи.

Нагадаємо: