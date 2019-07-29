Скандал с КОРДом: руководителя полиции Днепропетровской области уволили

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Понедельник, 29 июля 2019, 13:23

Начальника полиции Днепропетровской области Виталия Глуховерю уволили с занимаемой должности после конфликта, где фигурировали его водитель и патрульные полицейские, которых впоследствии задержал спецназ КОРД.

Об этом "Украинской правде" сообщил пресс-секретарь Нацполиции Ярослав Тракало.

"Сегодня приказом главы Нацполиции Сергея Князева по согласованию с министром внутренних прав Арсеном Аваковым начальник Главного управления полиции в Днепропетровской области Виталий Глуховеря уволен с занимаемой должности", - сказал он.

По словам Тракало, Глуховеря обратился с рапортом об увольнении к главе Нацполиции, и этот рапорт был удовлетворен.

"При этом начатое накануне служебное расследование по приказу министра внутренних дел по событиям, которые имели место в Днепре, продолжается. Заключение будет обязательно передано в ГБР для принятия дальнейших процессуальных действий", - сказал спикер Нацполиции.

Сейчас и.о. руководителя полиции Днепропетровщины назначен Артем Васицький, который с 2017 года занимает должность заместителя начальника Главного управления криминальной полиции.

"Руководство полиции и МВД считают недопустимыми те собития, что произошли в Днепре. Такие факты не будут иметь место в реформированной полиции. Мы с ними боролись и боремся, и виновные понесут наказание", - подытожил Тракало.

По данным источников УП в правоохранительных органах, служебное расследование по Глуховере проведут быстро. Его результаты ожидают уже через 10-15 дней.

Для справки: Васицкому 42 года, он полковник полиции. Ранее проходил службу в подразделениях уголовного розыска в прифронтовой Донецкой области. Имеет 23 года опыта оперативной работы.

Напомним:

  • 27 июля президент Владимир Зеленский заявил, что требует от министра внутренних дел Арсена Авакова уволить начальника полиции Днепропетровской области Виталия Глуховерю.
  • Поводом стало опубликованное в интернете видео с инцидентом, когда в сентябре 2018 года спецназ КОРД задержал патрульных, которые остановили за нарушение ПДД авто водителя Глуховери.
  • ГБР открыло уголовное производство по факту возможного превышения власти и служебных полномочий Глуховерей (ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины).
  • После того, как стало известно об инциденте, Глуховеря уверял, что был готов привлечь к ответственности виновного в конфликте, где фигурировали его водитель и патрульные полицейские, которых впоследствии задержал спецназ КОРД.

Ирина Балачук, УП

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Темы: полиция Днепропетровская область


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