На "мосту Кличка" тріснули скляні перила – поремонтують за два дні

Джерело: прес-служба КМДА у коментарі УП

На пішохідно-велосипедному мосту, який з’єднує парки "Володимирська гірка" і "Хрещатий" в Києві, тріснуло скло перильних огороджень.

Деталі: Пошкоджений скляний елемент перильних огороджень замінять за два дні. Про це повідомили у КП "Інженерний центр".

Як зазначили у підприємстві, демонтаж та заміну скляного елементу планують здійснити у середу, 31 липня. Скло, яке знімуть, відправлять на експертизу, аби встановити причини його пошкодження.

Також спеціалісти вивчають відео з камер спостереження, щоб з’ясувати, чи не було здійснено акту вандалізму.

Про орієнтовну дату зняття обмежень навколо скляної підлоги буде відомо за кілька днів.

інформатор

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