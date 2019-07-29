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На "мосту Кличка" тріснули скляні перила – поремонтують за два дні

Понеділок, 29 липня 2019, 19:40

Джерело: прес-служба КМДА у коментарі УП

На пішохідно-велосипедному мосту, який з’єднує парки "Володимирська гірка" і "Хрещатий" в Києві, тріснуло скло перильних огороджень.

Деталі: Пошкоджений скляний елемент перильних огороджень замінять за два дні. Про це повідомили у КП "Інженерний центр".

Як зазначили у підприємстві, демонтаж та заміну скляного елементу планують здійснити у середу, 31 липня. Скло, яке знімуть, відправлять на експертизу, аби встановити причини його пошкодження. 

Також спеціалісти вивчають відео з камер спостереження, щоб з’ясувати, чи не було здійснено акту вандалізму.

Про орієнтовну дату зняття обмежень навколо скляної підлоги буде відомо за кілька днів.

 
інформатор

Історія питання:

  • До Дня Києва у столиці відкрили пішохідний міст зі смугою для велосипедистів та двома оглядовими терасами зі склом під ногами. 
  • Вже 26 травня на двох фрагментах пішохідної частини тріснуло скло, згодом тріснув ще один фрагмент.

Українська правда
Теми: КиївВіталій Кличко
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