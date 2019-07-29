На "мосту Кличко" треснули стеклянные перила – отремонтируют за два дня

Источник: пресс-служба КГГА в комментарии УП

На пешеходно-велосипедном мосту, соединяющем парки "Владимирская горка" и "Крещатый" в Киеве, треснуло стекло перильных ограждений.

Детали: Поврежденный стеклянный элемент перильных ограждений заменят за два дня. Об этом сообщили в коммунальном предприятии "Инженерный центр".

Как отметили на предприятии, демонтаж и замену стеклянного элемента планируют осуществить в среду, 31 июля. Стекло снимут и отправят на экспертизу, чтобы установить причины неисправности.

Также специалисты изучают видео с камер наблюдения, чтобы выяснить, не было ли это акт вандализма.

Об ориентировочной дате снятия ограничений вокруг стеклянного пола будет известно через несколько дней.

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