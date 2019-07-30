Зеленський звільнив Короля Артура
Вівторок, 30 липня 2019, 10:05
Президент Володимир Зеленський звільнив Короля Артура з посади голови Міловської районної державної адміністрації Луганської області.
Джерело: розпорядження Офісу президента України
Президент Володимир Зеленський звільнив Короля Артура з посади голови Міловської районної державної адміністрації Луганської області.
Деталі: Звільнити Короля Артура Станіславовича з посади голови Міловської районної державної адміністрації Луганської області у зв’язку із закінченням строку повноважень президента України.
Король займав посаду очільника Міловської РДА з 26 червня 2017 року.
Історія питання:
- Раніше Зеленський позвільняв сотні очільників районних держадміністрацій у зв’язку із закінченням строку повноважень президента Петра Порошенка.
- Залишили посади і голови обласних держадміністрацій.
- 11 липня Зеленський заявив про плани внести зміни до закону про очищення влади і внести у перелік посад, які підпадають під люстрацію, всіх представників влади, які керували країною з 2014 по 2019 роки.
Українська правда