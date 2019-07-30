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Зеленський звільнив Короля Артура

Вівторок, 30 липня 2019, 10:05

Президент Володимир Зеленський звільнив Короля Артура з посади голови Міловської районної державної адміністрації Луганської області.

Джерело: розпорядження Офісу президента України

Президент Володимир Зеленський звільнив Короля Артура з посади голови Міловської районної державної адміністрації Луганської області.

Деталі: Звільнити Короля Артура Станіславовича з посади голови Міловської районної державної адміністрації Луганської області у зв’язку із закінченням строку повноважень президента України.

 
Артур Король
фото "Голос України"

Король займав посаду очільника Міловської РДА з 26 червня 2017 року.

Історія питання:

  • Раніше Зеленський позвільняв сотні очільників районних держадміністрацій у зв’язку із закінченням строку повноважень президента Петра Порошенка.
  • Залишили посади і голови обласних держадміністрацій.
  • 11 липня Зеленський заявив про плани внести зміни до закону про очищення влади і внести у перелік посад, які підпадають під люстрацію, всіх представників влади, які керували країною з 2014 по 2019 роки.

Українська правда

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Теми: ЗеленськийуказиОфіс президента
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