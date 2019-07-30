Зеленський звільнив Короля Артура

64370 переглядів
Вівторок, 30 липня 2019, 10:05

Джерело: розпорядження Офісу президента України

Президент Володимир Зеленський звільнив Короля Артура з посади голови Міловської районної державної адміністрації Луганської області.

Деталі: Звільнити Короля Артура Станіславовича з посади голови Міловської районної державної адміністрації Луганської області у зв’язку із закінченням строку повноважень президента України.

 
Артур Король
фото "Голос України"

Король займав посаду очільника Міловської РДА з 26 червня 2017 року.

Історія питання:

  • Раніше Зеленський позвільняв сотні очільників районних держадміністрацій у зв’язку із закінченням строку повноважень президента Петра Порошенка.
  • Залишили посади і голови обласних держадміністрацій.
  • 11 липня Зеленський заявив про плани внести зміни до закону про очищення влади і внести у перелік посад, які підпадають під люстрацію, всіх представників влади, які керували країною з 2014 по 2019 роки.

Українська правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Зеленський укази Офіс президента


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Богдан каже, що нова Рада не встигне зібратися до 1 вересня 30 липня 2019, 12:53
Клімкін спрогнозував, чи вдасться Зеленському встановити контакт із Трампом 30 липня 2019, 11:43
Більше ніякої паперової тяганини: Зеленський видав указ про е-послуги 30 липня 2019, 10:55
Усі новини
Головні новини
Глава ОП розповів, що буде замість параду на День Незалежності
Богдан: Кличко підтвердив, що не контролює Київраду й має домовлятися зі "смотрящими"
Богдан каже, що до нього приходили з пропозицією "пиляти" гроші Києва
Порошенко назвав умову, за якої піде у "жорстку опозицію"
Усі новини
здоров'я

Чому варто підтримувати форму після 40 років

Лайфхаки

Розслаблятись теж треба вміти. Чому і як

Смак життя

Трохи про баклажани. Рецепти приготування