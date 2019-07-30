Зеленський звільнив Короля Артура

Король займав посаду очільника Міловської РДА з 26 червня 2017 року.

Деталі: Звільнити Короля Артура Станіславовича з посади голови Міловської районної державної адміністрації Луганської області у зв’язку із закінченням строку повноважень президента України.

Українська правда

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