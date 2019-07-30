Зеленский уволил Короля Артура

Король занимал должность главы Миловской РГА с 26 июня 2017 года.

Прямая речь: "Уволить Короля Артура Станиславовича с должности председателя Миловской районной государственной администрации Луганской области в связи с окончанием срока полномочий президента Украины".

Украинская правда

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