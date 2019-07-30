Зеленский уволил Короля Артура
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Вторник, 30 июля 2019, 10:05
Источник: распоряжение Офиса президента Украины
Президент Владимир Зеленский уволил Короля Артура с должности председателя Миловской районной государственной администрации Луганской области.
Прямая речь: "Уволить Короля Артура Станиславовича с должности председателя Миловской районной государственной администрации Луганской области в связи с окончанием срока полномочий президента Украины".
Король занимал должность главы Миловской РГА с 26 июня 2017 года.
История вопроса:
- Ранее Зеленский поувольнял сотни руководителей районных госадминистраций в связи с окончанием срока полномочий президента Петра Порошенко.
- Покинули должности и главы областных госадминистраций.
- 11 июля президент Зеленский заявил о планах внести изменения в закон об очищении власти и внести в перечень должностей, подпадающих под люстрацию всех представителей власти, которые руководили страной с 2014 по 2019 годы.
Украинская правда
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