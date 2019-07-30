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Богдан каже, що нова Рада не встигне зібратися до 1 вересня

Вівторок, 30 липня 2019, 12:53
Богдан каже, що нова Рада не встигне зібратися до 1 вересня

Джерело: брифінг голови глави Офісу президента Андрія Богдана.

Глава Офісу президента вважає, що Верховна Рада нового скликання не встигне зібратися до 1 вересня.  

Пряма мова: "Оскільки я юрист, я розумію строки початку роботи Верховної Ради, мабуть, вона не встигне розпочати роботу до першого вересня. Це залежить не від нас, це залежить від великої кількості судових процесів, які не дають ЦВК сформувати в кінцевому варіанті той склад Верховної Ради, який нас очікує".

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Історія питання:

  • Раніше в партії "Слуга народу" неодноразово заявляли, що хотіли б провести перше засідання Верховної Ради 24 серпня.
  • Проте згодом лідер партії "Слуга народу" Дмитро Разумков заявив, що перше засідання може відбутися в кінці серпня - початку вересня.
  • Наразі обрані кандидати від "Слуги народу" перебувають у Трускавці на тижневому навчанні, яке організувала Київська школа економіки.

Українська правда

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Теми: БогданОфіс президентаЗеленськийВерховна Рада
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