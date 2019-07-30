Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Богдан говорит, что новая Рада не успеет собраться до 1 сентября

Вторник, 30 июля 2019, 12:53
Богдан говорит, что новая Рада не успеет собраться до 1 сентября

Источник: брифинг председателя главы Офиса президента Андрея Богдана.

Глава Офиса президента считает, что Верховная Рада нового созыва не успеет собраться до 1 сентября.

Прямая речь: "Поскольку я юрист, я понимаю сроки начала работы Верховной Рады, пожалуй, она не успеет начать работу до первого сентября. Это зависит не от нас, это зависит от большого количества судебных процессов, которые не дают ЦИК сформировать в конечном варианте тот состав Верховной Рады, который нас ожидает".

Читайте также: Обитель Зе! 11 фактов о новом парламенте

Дмитрий Разумков о переговорах с Вакарчуком, увольнении Авакова и будущей коалиции

История вопроса:

  • Ранее в партии "Слуга народа" неоднократно заявляли, что хотели бы провести первое заседание Верховной Рады 24 августа.
  • Однако впоследствии лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, что первое заседание может состояться в конце августа – начале сентября.
  • Сейчас избранные кандидаты от "Слуги народа" находятся в Трускавце на недельном обучении, которое организовала Киевская школа экономики.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: БогданОфис президентаЗеленскийВерховная Рада
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Руководитель управления Минобороны задержан из-за хищения 1,5 млрд грн при закупке снарядов

Молниеносно и изящно: в Воздушных силах рассказали, как удалось уничтожить три Су-34

Украина и Польша согласовали план для разблокирования границы

Все новости...
Богдан
Корниенко посоветовал Богдану идти в НАБУ по "зарплате в конвертах"
Главные новости вторника и ночи: зарплаты "слуг" в конвертах, охрана семьи Гогилашвили
Богдан рассказал о ежемесячных зарплатах "слуг" в конвертах: Платят за нужные голосования
Последние новости
08:04
За сутки ВСУ уничтожили более тысячи оккупантов, 17 танков и три самолета - Генштаб
07:37
В ЕС продлили чрезвычайные регламенты в энергетике, которые ввели после начала агрессии РФ
07:01
Россияне пытаются окружить Авдеевку и выбить ВСУ с левобережья Днепра: за сутки 75 боестолкновений
06:36
Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях
05:42
Россияне в Крыму набирают из местных операторов дронов с перспективой участия в войне - Сопротивление
04:51
Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW
04:21
"Зерновая сделка" в прежнем виде не имеет смысла - генсек ООН
03:32
Совбез ООН принял резолюцию по расширению гуманитарной помощи Сектору Газа
02:26
Британский министр призвал мэра Лондона передать Киеву автомобили, которые сдали на металлолом
01:37
"Укрзализныця" запустит дополнительный поезд "Львов-Рахов" перед праздниками
Все новости...
Реклама: