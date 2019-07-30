Богдан говорит, что новая Рада не успеет собраться до 1 сентября

Источник: брифинг председателя главы Офиса президента Андрея Богдана.

Глава Офиса президента считает, что Верховная Рада нового созыва не успеет собраться до 1 сентября.

Прямая речь: "Поскольку я юрист, я понимаю сроки начала работы Верховной Рады, пожалуй, она не успеет начать работу до первого сентября. Это зависит не от нас, это зависит от большого количества судебных процессов, которые не дают ЦИК сформировать в конечном варианте тот состав Верховной Рады, который нас ожидает".

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