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Разумков сподівається на перше засідання Ради у серпні-вересні

Четвер, 25 липня 2019, 14:48

У "Слузі народу" вважають, що перше засідання Верховної Ради IX скликання може відбутися в кінці серпня - початку вересня.

Про це 25 липня заявив лідер партії "Слуга народу" Дмитро Разумков, пише видання "Інтерфакс-Україна".

"Я сподіваюся, що десь кінець серпня - початок вересня. Оптимістичним є варіант, який пропонував президент, - 24-го (серпня, на День незалежності України). Але подивимося, як будуть розгортатися події. Якась остаточна дата не визначена", - сказав Разумков.

За його словами, все залежить від Центральної виборчої комісії.

"Сьогодні є ризики того, що йдуть суди, і процес (підрахунку голосів - УП) може бути максимально затягнутим. Це пов'язано з реальними проблемами, які відбуваються на округах - йде перерахунок голосів, судові розгляди", - додав він.

Також він повідомив, що робоча група приступить до підготовки першого засідання новообраного парламенту після оголошення результатів позачергових виборів народних депутатів.

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Нагадаємо:

  • Наразі підраховано 99.91% бюлетенів. За підсумками підрахунку, "Слуга народу" може потрапити у Раду з рекордною кількістю нардепів - 254, в "Опозиційної платформи - За життя" 43 мандати, у "Батьківщини" - 26 місць у Раді, у "Європейської солідарності" - 25 мандатів, у партії "Голос" - 20 місць у ВР. Решта не проходять в парламент.

Теми: Разумков ДмитроВерховна РадасудСлуга народу
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