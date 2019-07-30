"Слуги народа" в Трускавце делят комитеты в новой Раде

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Вторник, 30 июля 2019, 15:45

Источник: комментарий Марии Мезенцевой корреспонденту "112 Украина" в Трускавце.

Будущая депутат-мажоритарщица от "Слуги народа" Мария Мезенцева рассказала, что на интенсиве представители президентской партии знакомятся и выбирают комитеты.

Прямая речь: "Все мы здесь собрались и на учебу, и сразу на нетворкинг. Мы хотим познакомиться друг с другом, разобраться, кто в какой комитет пойдет, у кого какой профиль

Мой профиль и международный, и городской, потому что я училась как в Украине, так и за рубежом – и городскому управлению, и иностранным делам.

Я еще выбираю между двумя комитетами – комитет иностранных дел, или комитет евроинтеграции, потому что моя предыдущая деятельность была очень близко связана с безвизом, Соглашением об ассоциации (с ЕС), с различными информационными кампаниями на преодоление черного пиара против Украины в мире".

Детали: Мезенцева говорит, что ей получила "прекрасный опыт местного управления" в Харьковском горсовете, так как стала харьковской депутаткой в 2015 году и работала там 3 года и 7 месяцев.

"Сейчас я четко понимаю как мажоритарщик от Шевченковского округа №168, что именно надо делать в районе. В течение (избирательной) кампании мы вместе с избирателями нарабатывали эту карту действий. Мы уже подаем депутатские обращения в рамках действующего мандата", – заявила она.

"Сейчас я хочу продолжить знакомство с коллегами и научиться чему-то новому. Сегодня нас учит целый день Алексей Гончарук – прекрасный реформатор по направлению экономики", – сказала Мезенцева.

История вопроса:

  • По результатам досрочных парламентских выборов, которые состоялись 21 июля, президентская партия "Слуга народа" получает в Верховной Раде 9 созыва 254 мандата.
  • С 28 июля избранники от "Слуги народа" по спискам и в одномандатных округах собрались в Трускавце на недельный интенсив от Киевской школа экономики, который должен подготовить будущих нардепов к работе в парламенте.

Алена Рощенко, УП

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Темы: Слуга народа Верховная Рада


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