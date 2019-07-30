Зеленський взяв собі у радники засновника клініки "Борис"

Президент Володимир Зеленський призначив своїм радником засновника клініки "Борис", екс-заступника мера Києва, нардепа від "Слуги народу" Михайла Радуцького.

Про це йдеться в указі №564 від 30 липня.

"Призначити Радуцького Михайла Борисовича радником президента (поза штатом)", - зазначається в документі.

Що було раніше: 30 липня Радуцький, якого в партії "Слуга народу" назвали претендентом на посаду міністра охорони здоров’я, заявив, що існують особливості лікування "у представників різних рас".

"Генетичні відмінності в перебігу тих чи інших хвороб у представників різних рас визначають і особливості їх лікування", - сказав Радуцький.

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