Зеленський взяв собі у радники засновника клініки "Борис"
Вівторок, 30 липня 2019, 17:52
Президент Володимир Зеленський призначив своїм радником засновника клініки "Борис", екс-заступника мера Києва, нардепа від "Слуги народу" Михайла Радуцького.
Про це йдеться в указі №564 від 30 липня.
"Призначити Радуцького Михайла Борисовича радником президента (поза штатом)", - зазначається в документі.
Що було раніше: 30 липня Радуцький, якого в партії "Слуга народу" назвали претендентом на посаду міністра охорони здоров’я, заявив, що існують особливості лікування "у представників різних рас".
"Генетичні відмінності в перебігу тих чи інших хвороб у представників різних рас визначають і особливості їх лікування", - сказав Радуцький.
Нагадаємо:
- Михайло Радуцький – підприємець, засновник і президент приватної клініки "Борис".
- У 2014-2015 році був заступником мера Києва Віталія Кличка.
- Обраний народним депутатом від партії "Слуга народу" (номер 18 у списку).
Українська правда