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Зеленський взяв собі у радники засновника клініки "Борис"

Вівторок, 30 липня 2019, 17:52

Президент Володимир Зеленський призначив своїм радником засновника клініки "Борис", екс-заступника мера Києва, нардепа від "Слуги народу" Михайла Радуцького.

Про це йдеться в указі №564 від 30 липня.

"Призначити Радуцького Михайла Борисовича радником президента (поза штатом)", - зазначається в документі.

Що було раніше: 30 липня Радуцький, якого в партії "Слуга народу" назвали претендентом на посаду міністра охорони здоров’я, заявив, що існують особливості лікування "у представників різних рас"

"Генетичні відмінності в перебігу тих чи інших хвороб у представників різних рас визначають і особливості їх лікування", - сказав Радуцький.

Нагадаємо:

  • Михайло Радуцький – підприємець, засновник і президент приватної клініки "Борис".
  • У 2014-2015 році був заступником мера Києва Віталія Кличка.
  • Обраний народним депутатом від партії "Слуга народу" (номер 18 у списку).

Українська правда

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Теми: ЗеленськийуказиСлуга народу
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