Зеленский взял себе в советники основателя клиники "Борис"
Вторник, 30 июля 2019, 17:52
Президент Владимир Зеленский назначил своим советником основателя клиники "Борис", экс-заместителя мэра Киева, нардепа от "Слуги народа" Михаила Радуцкого.
Об этом говорится в указе №564 от 30 июля.
"Назначить Радуцкого Михаила Борисовича советником президента (вне штата)", - отмечается в документе.
Что было раньше: 30 июля Радуцкий, которого в партии "Слуга народа" назвали претендентом на пост министра здравоохранения, заявил, что существуют особенности лечения "у представителей различных рас".
"Генетические различия в протекании тех или иных заболеваний у представителей разных рас определяют и особенности их лечения", - сказал Радуцкий.
Напомним:
- Михаил Радуцкий – предприниматель, основатель и президент частной клиники "Борис".
- В 2014-2015 году был заместителем мэра Киева Виталия Кличко.
- Избран народным депутатом от партии "Слуга народа" (номер 18 в списке).
Украинская правда