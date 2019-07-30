Зеленский взял себе в советники основателя клиники "Борис"

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Вторник, 30 июля 2019, 17:52

Президент Владимир Зеленский назначил своим советником основателя клиники "Борис", экс-заместителя мэра Киева, нардепа от "Слуги народа" Михаила Радуцкого.

Об этом говорится в указе №564 от 30 июля.

"Назначить Радуцкого Михаила Борисовича советником президента (вне штата)", - отмечается в документе.

Напомним:

  • Михаил Радуцкий – предприниматель, основатель и президент частной клиники "Борис".
  • В 2014-2015 году был заместителем мэра Киева Виталия Кличко.
  • Избран народным депутатом от партии "Слуга народа" (номер 18 в списке).
  • Сейчас Радуцкого называют вероятным будущим министром здравоохранения.

Украинская правда

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Темы: Зеленский указы Слуга народа


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