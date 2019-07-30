Зеленский взял себе в советники основателя клиники "Борис"

Президент Владимир Зеленский назначил своим советником основателя клиники "Борис", экс-заместителя мэра Киева, нардепа от "Слуги народа" Михаила Радуцкого.

Об этом говорится в указе №564 от 30 июля.

"Назначить Радуцкого Михаила Борисовича советником президента (вне штата)", - отмечается в документе.

Что было раньше: 30 июля Радуцкий, которого в партии "Слуга народа" назвали претендентом на пост министра здравоохранения, заявил, что существуют особенности лечения "у представителей различных рас".

"Генетические различия в протекании тех или иных заболеваний у представителей разных рас определяют и особенности их лечения", - сказал Радуцкий.

Напомним: