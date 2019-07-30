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Місія ОБСЄ: 22 системи залпового вогню порушують лінію відведення

Вівторок, 30 липня 2019, 23:32

Джерело: звіт СММ ОБСЄ

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ виявила реактивні системи залпового вогню розміщеними в "непідконтрольних урядових районах" з порушенням ліній відведення.

Деталі: "22 реактивні системи залпового вогню (БМ-21 "Град", 122 мм) біля н. п. Хрустальний (кол. Красний Луч; 56 км на південний захід від Луганська). Озброєння, розміщене за лініями відведення, але за межами виділених місць зберігання озброєння", – ідеться у звіті.

Що було раніше: У звіті за 26 липня повідомлялося, що чоловік отримав поранення внаслідок підриву на своєму тракторі, ймовірно, на протитанковій міні поблизу окупованого Нікішина.

Історія питання:

  • У Мінську домовилися припинити вогонь з 21 липня та пустити ОБСЄ в ОРДЛО.

Українська правда
Теми: ОБСЄДонбас
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