Місія ОБСЄ: 22 системи залпового вогню порушують лінію відведення

Джерело: звіт СММ ОБСЄ

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ виявила реактивні системи залпового вогню розміщеними в "непідконтрольних урядових районах" з порушенням ліній відведення.

Деталі: "22 реактивні системи залпового вогню (БМ-21 "Град", 122 мм) біля н. п. Хрустальний (кол. Красний Луч; 56 км на південний захід від Луганська). Озброєння, розміщене за лініями відведення, але за межами виділених місць зберігання озброєння", – ідеться у звіті.

Що було раніше: У звіті за 26 липня повідомлялося, що чоловік отримав поранення внаслідок підриву на своєму тракторі, ймовірно, на протитанковій міні поблизу окупованого Нікішина.

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