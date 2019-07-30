Миссия ОБСЕ сообщила о 22 системах залпового огня, нарушающих линию отвода

203 просмотра
Вторник, 30 июля 2019, 23:32

Источник: отчет СММ ОБСЕ 

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ обнаружила реактивные системы залпового огня размещенными на оккупированной территории с нарушением линий отвода.

Детали: "22 реактивные системы залпового огня (БМ-21 "Град", 122 мм) у н. п. Хрустальный (быв. Красный Луч; 56 км к юго-западу от Луганска). Вооружение, размещенное по линиям отвода, но за пределами выделенных мест хранения вооружения", – гласит отчет.

Что было ранее: В отчете за 26 июля сообщалось, что мужчина получил ранение в результате подрыва на своем тракторе, вероятно, на противотанковой мине вблизи оккупированного Никишина.

История вопроса:

  • В Минске договорились прекратить огонь с 21 июля и пустить ОБСЕ в ОРДЛО.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: ОБСЕ Донбасс


powered by lun.ua
Материалы по теме
На оккупированной части Донецкой области подорвался на мине тракторист 28 июля 2019, 05:27
ОБСЕ: с начала "хлебного перемирия" зафиксировано 75 нарушений режима тишины 22 июля 2019, 01:38
Почти 30 танков покинули базу боевиков - ОБСЕ 21 июля 2019, 04:10
Все новости
Главные новости
Обвинения Павловского по делу Гандзюк передали в суд
Судей Окружного админсуда вызвали в ГПУ для допроса и вручения подозрений
Кличко обратился к Зеленскому: Разве это уровень главы Офиса президента?
Украина арестовала российский танкер "NEYMA"
Все новости
психология

Оскорблять старших или младших по возрасту вредно. Вот почему

success story

Интересные факты о современных самолетах

психология

Как пережить выгорания на работе и найти время для отдыха

Поиск по сайту
Архив
Весь архів