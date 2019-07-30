Миссия ОБСЕ сообщила о 22 системах залпового огня, нарушающих линию отвода

Источник: отчет СММ ОБСЕ

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ обнаружила реактивные системы залпового огня размещенными на оккупированной территории с нарушением линий отвода.

Детали: "22 реактивные системы залпового огня (БМ-21 "Град", 122 мм) у н. п. Хрустальный (быв. Красный Луч; 56 км к юго-западу от Луганска). Вооружение, размещенное по линиям отвода, но за пределами выделенных мест хранения вооружения", – гласит отчет.

Что было ранее: В отчете за 26 июля сообщалось, что мужчина получил ранение в результате подрыва на своем тракторе, вероятно, на противотанковой мине вблизи оккупированного Никишина.

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