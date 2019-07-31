Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Трамп про вибори в США: Моїм опонентом стане "сонний Джо"

Середа, 31 липня 2019, 00:39
Трамп про вибори в США: Моїм опонентом стане сонний Джо

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп вважає, що його суперником на виборах 2020 року стане кандидат від Демократичної партії Джо Байден.

Про це Трамп розповів журналістам, що відвідали Білий дім, передає Інтерфакс-Україна.

Напередодні дебатів учасників президентських перегонів від демократів, Трамп припустив, що його суперником на виборах 2020 роки від Демократичної партії стане колишній віце-президент Джо Байден.

"Зараз мені здається, що це буде "сонний Джо". Мені здається, він перевалиться через межу", - припустив Трамп.

"Але те, що я думаю, нічого особливого не означає. Я знаю інших (кандидатів), я знаю його ... Мені здається, це буде" сонний Джо ", - додав президент.

Нагадаємо:

  • Колишній віце-президент США Джо Байден, яки 25 квітня оголосив про участь у президентських виборах в 2020 році, випереджає чинного президента США Дональда Трампа на шість процентних пунктів.
  • Чинний глава Білого дому Дональд Трамп, 19 липня офіційно оголосив про початок передвиборчої кампанії на президентських перегонах 2020 року.
  • Джо Байден, який оголосив про свою участь у президентській гонці 2020 року, виступаючи перед донорами у Південній Кароліні, назвав чинного президента Дональда Трампа "клоуном".

"Українська правда" у Threads

Теми: ТрампвибориСША
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"

відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Зеленський прибув до Норвегії

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Усі новини...
Трамп
Александр Віндман: Якщо оберуть Трампа, підтримки США не буде. Для України найкраще – перемогти раніше
Зеленський: Байден міг би закінчити війну ціною України й за 5 хвилин, але ми б не погодилися
Україні, можливо, доведеться віддати частину території, щоб зупинити війну – Трамп
Останні новини
18:14
Перші абоненти "Київстар" почали повідомляи по відновлення зв'язку
18:10
Прем’єр Іспанії хоче відкриття переговорів з Україною до кінця року
18:00
Датчики дихання: у США з'являться технології, які завадять водити авто напідпитку
17:47
Італійські шахи, годинники і кришталевий посуд: ЗМІ поцікавилися, на що Генштаб ЗСУ витрачає кошти
17:44
Оголосили фіналістів та володарів спецвідзнак Премії Шевельова 2023
17:40
відеоМінцифри вдосконалило мапу з Пунктами незламності в "Дії"
17:34
Соцмережа X цьогоріч не досягне цілей по доходах від реклами – Bloomberg
17:18
У Японії чоловік підірвав свою квартиру, намагаючись вбити таргана
17:12
Українці придбанням житла цікавляться, але купують обережно: підсумки ринку нерухомості - 2023
16:55
Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд
Усі новини...
Реклама: