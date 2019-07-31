Трамп про вибори в США: Моїм опонентом стане "сонний Джо"

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп вважає, що його суперником на виборах 2020 року стане кандидат від Демократичної партії Джо Байден.

Про це Трамп розповів журналістам, що відвідали Білий дім, передає Інтерфакс-Україна.

Напередодні дебатів учасників президентських перегонів від демократів, Трамп припустив, що його суперником на виборах 2020 роки від Демократичної партії стане колишній віце-президент Джо Байден.

"Зараз мені здається, що це буде "сонний Джо". Мені здається, він перевалиться через межу", - припустив Трамп.

"Але те, що я думаю, нічого особливого не означає. Я знаю інших (кандидатів), я знаю його ... Мені здається, це буде" сонний Джо ", - додав президент.

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