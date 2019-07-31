Трамп о выборах в США: Моим оппонентом станет "сонный Джо"

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп считает, что его соперником на выборах 2020 года станет кандидат от Демократической партии Джо Байден.

Об этом Трамп рассказал журналистам посетившим Белый дом, передает Интерфакс-Украина.

В преддверии дебатов участников президентской гонки от демократов, Трамп предположил, что его соперником на выборах 2020 года от Демократической партии станет бывший вице-президент Джо Байден.

"Сейчас мне кажется, что это будет "сонный Джо". Мне кажется, он перевалится через черту", - предположил Трамп.

"Но то, что я думаю, ничего особенного не значит. Я знаю остальных (кандидатов), я знаю его... Мне кажется, это будет "сонный Джо", - добавил президент.

Напомним: