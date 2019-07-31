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Бекиров угрожает объявить голодовку

Среда, 31 июля 2019, 04:10

Украинец Эдем Бекиров, незаконно удерживаемый в СИЗО Симферополя, может объявить голодовку, если его дело переведут для рассмотрения в суд Красноперекопска (Крым).

Об этом в Facebook написал адвокат Ислам Велиляев.

По его словам, Бекиров заявил о намерении начать голодовку в случае перевода уголовного дела для рассмотрения по существу в Красноперекопск, так как он не выдержит столь длительного этапа.

"Издевательство над нашим соотечественником продолжаются. Он доведен до отчаяния. Безнаказанность, по сути преступных действий должностных лиц, ширится... Мы прилагаем все возможные усилия для освобождения нашего соотечественника и в очередной раз призываем всех оказать посильную помощь в освобождении Эдем ага Бекирова", - заявил Велиляев.

Защитник также сообщил, что состояние здоровья Бекирова "оставляет желать лучшего","Его мучают частые головные боли. На протяжении 10 дней, не мог встать с нар из-за защемления нерва и сильной боли в спине. Болит сердце, мучает отдышка и удушье. Ощущение нехватки свежего воздуха. Ежедневно вводят инъекцию инсулина и дают диабетические препараты", - сообщил адвокат.

Напомним:

  • Оккупанты задержали Эдема Бекирова 12 декабря 2018 года на админгранице с Крымом.
  • Бекирова удерживают в Симферопольском СИЗО по делу о "хранении и передаче взрывоопасных веществ и патронов".
  • У Бекирова 1 группа инвалидности, он  страдает от нескольких тяжелых болезней.
  • Состояние здоровья крымскотатарского активиста Эдема Бекирова, которого российские оккупационные власти обвиняют в незаконном хранении боеприпасов и взрывчатки, стабильно тяжелое. Бекиров сказал адвокату: "Мне надо выйти, иначе просто умру".
  • 6 июня "суд" в Крыму на 2 месяца продлил арест Бекирову. Он останется под арестом до 12 августа 2019 года.

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Темы: политзаключенные
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