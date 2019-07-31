ООС: Зафіксовано два обстріли українських позицій
Середа, 31 липня 2019, 07:36
Бойовики стріляли по позиціях українських військових з гранатометів різних систем.
Про це станом на 7 ранку 31 липня повідомив штаб ООС.
"В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ" противник здійснив обстріл позицій Об'єднаних сил поблизу Луганського.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД" позиції військових були обстріляні поблизу Пісків", - доповіли військові.
"Втрат з української сторони не зафіксовано", - додали у штабі.
Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню.
Нагадаємо:
- У Мінську домовилися припинити вогонь з 21 липня та пустити ОБСЄ в ОРДЛО.