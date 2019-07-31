ООС: Зафіксовано два обстріли українських позицій

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Середа, 31 липня 2019, 07:36

Бойовики стріляли по позиціях українських військових з гранатометів різних систем.

Про це станом на 7 ранку 31 липня повідомив штаб ООС.

"В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "ПІВНІЧ" противник здійснив обстріл позицій Об'єднаних сил поблизу Луганського.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "СХІД" позиції військових були обстріляні поблизу Пісків", - доповіли військові.

"Втрат з української сторони не зафіксовано", - додали у штабі.

Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню.

Нагадаємо:

  • У Мінську домовилися припинити вогонь з 21 липня та пустити ОБСЄ в ОРДЛО.

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Теми: ООС Донбас


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