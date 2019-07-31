ООС: Зафиксировано два обстрела украинских позиций

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Среда, 31 июля 2019, 07:36

Боевики стреляли по позициям украинских военных из гранатометов различных систем.

Об этом по состоянию на 7 утра 31 июля сообщил штаб ООС.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки" СЕВЕР "противник совершил обстрел позиций Объединенных сил вблизи Луганского.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК" позиции военных были обстреляны вблизи Песков ", - доложили военные.

"Потерь с украинской стороны не зафиксировано", - добавили в штабе.

Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня.

Напомним:

  • В Минске договорились прекратить огонь с 21 июля и пустить ОБСЕ в ОРДЛО.

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Темы: ООС Донбасс


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