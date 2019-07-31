ООС: Зафиксировано два обстрела украинских позиций
Среда, 31 июля 2019, 07:36
Боевики стреляли по позициям украинских военных из гранатометов различных систем.
Об этом по состоянию на 7 утра 31 июля сообщил штаб ООС.
"В районе ответственности оперативно-тактической группировки" СЕВЕР "противник совершил обстрел позиций Объединенных сил вблизи Луганского.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "ВОСТОК" позиции военных были обстреляны вблизи Песков ", - доложили военные.
"Потерь с украинской стороны не зафиксировано", - добавили в штабе.
Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня.
Напомним:
- В Минске договорились прекратить огонь с 21 июля и пустить ОБСЕ в ОРДЛО.