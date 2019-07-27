Мітинг за "незалежні вибори" у Москві: затримано понад 300 осіб

У Москві поліція затримала понад 350 осіб на мітингу, учасники якого вимагають допустити незалежний кандидатів на вибори у Мосміськдуму.

Дані про кількість затриманих наводить російське ОВС-Інфо.

У поліції Москви заявили, що кількість затриманих на "несанкціонованому мітингу опозиції" становить 295 осіб, пише російський "Інтерфакс".

"Всі затримані доставляються до територіальних підрозділів поліції для розгляду. Значна кількість затриманих не є мешканцями Москви", - заявили у прес-служби поліції Москви.

Як повідомляє "Новая газета", наразі на перетині Тверського бульвару з вул.Тверською та Пушкінською люди стоять по обох боках вулиці, зрідка вигукуючи "Ми тут влада", ніхто не розходиться.

Навпроти стоїть Росгвардія у повній амуніції. Поруч стоять співробітники поліції з залізними щитами для відтискування людей. Їх вони поки не застосовували, але тримають на напоготові, зазначає видання.

За даними ЗМІ, у Брюсовом провулку почалася друга хвиля жорсткого відтиснення учасників мітингу: ОМОН застосовує кийки і електрошокери. Людей, що сидять на асфальті, розігнали. Люди скандують: "Геть владу чекістів" і "Вставайте поруч з нами".

Раніше у Брюсовом провулку людей били кийками, відтісняючи, після чого почалися жорсткі затримання. У відповідь на дії ОМОНу присутні скандували "Ми без зброї!" і "Де ваша совість?".

фото - Вікторія Одіссонова / "Новая газета"

У выхода из станции метро «Пушкинская» так.



Видео: Константин Грязнов для ОВД-Инфо pic.twitter.com/DAJuJb3eRZ — ОВД-Инфо (@OvdInfo) July 27, 2019

Пострадавшая: мундеп Александра Парушина https://t.co/6zTGs8SStB — Новая Газета (@novaya_gazeta) July 27, 2019

Разом з тим колеги Олексія Навального заявили, що поліція увірвалася до студії "Навальний LIVE" під час прямого ефіру на YouTube-каналі, поваливши обличчям на підлогу двох співробітників "Фонду боротьби з корупцією".

Нагадаємо,