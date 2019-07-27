Мітинг за "незалежні вибори" у Москві: затримано понад 300 осіб
У Москві поліція затримала понад 350 осіб на мітингу, учасники якого вимагають допустити незалежний кандидатів на вибори у Мосміськдуму.
Дані про кількість затриманих наводить російське ОВС-Інфо.
У поліції Москви заявили, що кількість затриманих на "несанкціонованому мітингу опозиції" становить 295 осіб, пише російський "Інтерфакс".
"Всі затримані доставляються до територіальних підрозділів поліції для розгляду. Значна кількість затриманих не є мешканцями Москви", - заявили у прес-служби поліції Москви.
Як повідомляє "Новая газета", наразі на перетині Тверського бульвару з вул.Тверською та Пушкінською люди стоять по обох боках вулиці, зрідка вигукуючи "Ми тут влада", ніхто не розходиться.
Навпроти стоїть Росгвардія у повній амуніції. Поруч стоять співробітники поліції з залізними щитами для відтискування людей. Їх вони поки не застосовували, але тримають на напоготові, зазначає видання.
За даними ЗМІ, у Брюсовом провулку почалася друга хвиля жорсткого відтиснення учасників мітингу: ОМОН застосовує кийки і електрошокери. Людей, що сидять на асфальті, розігнали. Люди скандують: "Геть владу чекістів" і "Вставайте поруч з нами".
Раніше у Брюсовом провулку людей били кийками, відтісняючи, після чого почалися жорсткі затримання. У відповідь на дії ОМОНу присутні скандували "Ми без зброї!" і "Де ваша совість?".
У выхода из станции метро «Пушкинская» так.— ОВД-Инфо (@OvdInfo) July 27, 2019
Видео: Константин Грязнов для ОВД-Инфо pic.twitter.com/DAJuJb3eRZ
Пострадавшая: мундеп Александра Парушина https://t.co/6zTGs8SStB— Новая Газета (@novaya_gazeta) July 27, 2019
Разом з тим колеги Олексія Навального заявили, що поліція увірвалася до студії "Навальний LIVE" під час прямого ефіру на YouTube-каналі, поваливши обличчям на підлогу двох співробітників "Фонду боротьби з корупцією".
Нагадаємо,
- Вибори до Московської міської думи відбудуться в єдиний день голосування 8 вересня 2019 року, обиратимуть 45 депутатів в 45 одномандатних округах, депутати обираються терміном на 5 років до 2024 року.
- У Москві вимагають допустити до міських виборів незалежних кандидатів, 20 липня у столиці РФ пройшов багатотисячний мітинг "За допуск на вибори". Аналогічну акцію незалежні кандидати анонсували на 27 липня.
- У мерії Москви назвали акцію неузгодженою, заявивши, що вона носять явно незаконний і провокаційний характер і заявили, що на планованому мітингу будуть шукати тих, хто ухиляється - молодих людей, які ухиляються від військової служби.
- 24 липня поліція провела обшуки у кандидата в Мосміськдуму Дмитра Гудкова.
- Олексія Навального затримали 24 липня, рішенням суду його заарештовано на 30 діб.
- 27 липня стало відомо про затримання кандидатів Івана Жданова, Дмитра Гудкова, Юлії Галямін, Іллі Яшина, Любові Соболь, цьому передували обшуки у їхніх штабах та помешканнях.
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