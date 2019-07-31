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Нацгвардієць, який прострелив собі голову, помер

Середа, 31 липня 2019, 12:07
Нацгвардієць, який прострелив собі голову, помер

Військовослужбовець Національної гвардії, який вистрілив собі в голову в Київському районному суді Одеси, помер у лікарні.

Про це повідомив прес-офіцер Південного оперативно-територіального управління Нацгвардії капітан Володимир Бєлов, пише "Радіо Свобода".

"Військовослужбовець помер вночі 31 липня. Усі видатки на транспортування і похорон забезпечить Національна гвардія", – сказав Бєлов.

Він додав, що наразі триває службове розслідування, але результатів поки що немає.

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Теми: ОдесаНацгвардія
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