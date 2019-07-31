Нацгвардієць, який прострелив собі голову, помер
Військовослужбовець Національної гвардії, який вистрілив собі в голову в Київському районному суді Одеси, помер у лікарні.
Про це повідомив прес-офіцер Південного оперативно-територіального управління Нацгвардії капітан Володимир Бєлов, пише "Радіо Свобода".
"Військовослужбовець помер вночі 31 липня. Усі видатки на транспортування і похорон забезпечить Національна гвардія", – сказав Бєлов.
Він додав, що наразі триває службове розслідування, але результатів поки що немає.
Нагадаємо:
- 29 липня Нацгвардійця, який вистрілив собі в голову в Київському районному суді Одеси, прооперували.
- Того ж дня під час несення служби в одному з приміщень суду знайшли 20-річного солдата з ознаками вогнепального поранення в голову.
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