Нацгвардиец, который прострелил себе голову, скончался

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Среда, 31 июля 2019, 12:07

Военнослужащий Национальной гвардии, который выстрелил себе в голову в Киевском районном суде Одессы, умер в больнице.

Об этом сообщил пресс-офицер Южного оперативно-территориального управления Нацгвардии капитан Владимир Белов, пишет "Радио Свобода".

"Военнослужащий скончался ночью 31 июля. Все расходы на транспортировку и похороны обеспечит Национальная гвардия", - сказал Белов.

Он добавил, что сейчас продолжается служебное расследование, но результатов пока нет.

Напомним:

  • 29 июля Нацгвардейца, который выстрелил себе в голову в Киевском районном суде Одессы, прооперировали.
  • В тот же день во время несения службы в одном из помещений суда нашли 20-летнего солдата с признаками огнестрельного ранения в голову.

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Темы: Одесса Нацгвардия


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