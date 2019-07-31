Нацгвардиец, который прострелил себе голову, скончался

Военнослужащий Национальной гвардии, который выстрелил себе в голову в Киевском районном суде Одессы, умер в больнице.

Об этом сообщил пресс-офицер Южного оперативно-территориального управления Нацгвардии капитан Владимир Белов, пишет "Радио Свобода".

"Военнослужащий скончался ночью 31 июля. Все расходы на транспортировку и похороны обеспечит Национальная гвардия", - сказал Белов.

Он добавил, что сейчас продолжается служебное расследование, но результатов пока нет.

Напомним: