Нацгвардиец, который прострелил себе голову, скончался
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Среда, 31 июля 2019, 12:07
Военнослужащий Национальной гвардии, который выстрелил себе в голову в Киевском районном суде Одессы, умер в больнице.
Об этом сообщил пресс-офицер Южного оперативно-территориального управления Нацгвардии капитан Владимир Белов, пишет "Радио Свобода".
"Военнослужащий скончался ночью 31 июля. Все расходы на транспортировку и похороны обеспечит Национальная гвардия", - сказал Белов.
Он добавил, что сейчас продолжается служебное расследование, но результатов пока нет.
Напомним:
- 29 июля Нацгвардейца, который выстрелил себе в голову в Киевском районном суде Одессы, прооперировали.
- В тот же день во время несения службы в одном из помещений суда нашли 20-летнего солдата с признаками огнестрельного ранения в голову.
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