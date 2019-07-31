Підозру російському слідчому підготували в ГПУ за "справу" Карпюка

Генеральна прокуратура України склала повідомлення про підозру російському слідчому, який причетний до ув’язнення українця Миколи Карпюка.

За даними Генпрокуратури, це російський громадянин К, який обіймав посаду старшого слідчого у особливо важливих справах першого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління СК РФ у Північно-Кавказькому федеральному окрузі.

ГПУ вважає, що він штучно створив докази "провини" Карпюка в місті Єсентуки і 17 квітня 2014 року виніс постанову про притягнення його як обвинуваченого за ч. 1 ст. 209 КК РФ (в редакції Федерального закону від 13.06.1996 № 63-Ф3), п.п. "в", "з", "н" ст. 102, ч. 2 ст. 15, п.п. "в", "з", "н" ст. 102 КК РРФСР (в редакції Федерального закону від 29.04.1993 № 4901-1)

За даним ГПУ, у матеріалах кримінальної справи №68144 не було об’єктивних доказів причетності громадянина України Карпюка до скоєння інкримінованих злочинів.

"Готується запит про міжнародну правову допомогу до компетентних органів Російської Федерації щодо повідомлення вказаній особі про підозру та проведення із ним ряду процесуальних дій", – поінформувала Генпрокуратура.



Досудове розслідування у вказаному провадженні триває. Встановлюються інші особи, причетні до незаконного притягнення Карпюка до кримінальної відповідальності в РФ.

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