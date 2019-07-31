Підозру російському слідчому підготували в ГПУ за "справу" Карпюка
Генеральна прокуратура України склала повідомлення про підозру російському слідчому, який причетний до ув’язнення українця Миколи Карпюка.
За даними Генпрокуратури, це російський громадянин К, який обіймав посаду старшого слідчого у особливо важливих справах першого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління СК РФ у Північно-Кавказькому федеральному окрузі.
ГПУ вважає, що він штучно створив докази "провини" Карпюка в місті Єсентуки і 17 квітня 2014 року виніс постанову про притягнення його як обвинуваченого за ч. 1 ст. 209 КК РФ (в редакції Федерального закону від 13.06.1996 № 63-Ф3), п.п. "в", "з", "н" ст. 102, ч. 2 ст. 15, п.п. "в", "з", "н" ст. 102 КК РРФСР (в редакції Федерального закону від 29.04.1993 № 4901-1)
За даним ГПУ, у матеріалах кримінальної справи №68144 не було об’єктивних доказів причетності громадянина України Карпюка до скоєння інкримінованих злочинів.
"Готується запит про міжнародну правову допомогу до компетентних органів Російської Федерації щодо повідомлення вказаній особі про підозру та проведення із ним ряду процесуальних дій", – поінформувала Генпрокуратура.
Досудове розслідування у вказаному провадженні триває. Встановлюються інші особи, причетні до незаконного притягнення Карпюка до кримінальної відповідальності в РФ.
Читайте також "Чеченська справа" розвалюється: докази застосування тортур до Карпюка та Клиха
Нагадаємо:
- 17 березня 2014 року Миколу Карпюка затримали при в'їзді до Росії з Чернігівської області, слідчі РФ звинуватили його у злочинах проти російських військ у ході першої чеченської війни.
- Спершу Карпюка відправили до слідчого ізолятора у Брянську, а 21 березня перевезли до Єсентуків. Повідомлялося, що в СІЗО до нього застосовували тортури й залякування.
- 26 травня 2016 року Верховний суд Чечні засудив Миколу Карпюка до 22,5 років неволі. Інший фігурант цієї справи, українець Станіслав Клих отримав 20 років ув'язнення.
- 26 жовтня 2016 року Верховний суд РФ не задовольнив апеляцію адвокатів і залишив у силі вирок чеченського суду щодо Карпюка й Клиха.
- Карпюк перебуває у володимирській колонії Т-2 "Владимирский централ", але сподівається, що не сидітиме весь термін.
- Російська правозахисна організація "Меморіал" визнала Карпюка й Клиха політв'язнями.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua