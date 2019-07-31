Подозрение российскому следователю подготовили в ГПУ за "дело" Карпюка
Генеральная прокуратура Украины составила сообщение о подозрении российскому следователю, который причастен к тюремному заключению украинца Николая Карпюка.
По данным Генпрокуратуры, это российский гражданин К, занимавший должность старшего следователя по особо важным делам первого отдела управления по расследованию особо важных дел Главного следственного управления СК РФ в Северо-Кавказском федеральном округе.
ГПУ считает, что он искусственно создал доказательства "вины" Карпюка в городе Ессентуки и 17 апреля 2014 года вынес постановление о привлечении его в качестве обвиняемого по ч. 1 ст. 209 УК РФ (в редакции Федерального закона от 13.06.1996 № 63-Ф3), п "в", "з", "н" ст. 102, ч. 2 ст. 15, п "в", "з", "н" ст. 102 УК РСФСР (в редакции Федерального закона от 29.04.1993 № 4901-1).
По данным ГПУ, в материалах уголовного дела №68144 не было объективных доказательств причастности гражданина Украины Карпюка к совершению инкриминируемых преступлений.
"Готовится запрос о международной правовой помощи в компетентные органы Российской Федерации по уведомлению указанному лицу о подозрении и проведения с ним ряда процессуальных действий", – сообщила Генпрокуратура.
Досудебное расследование в указанном производстве продолжается. Устанавливаются другие лица, причастные к незаконному привлечению Карпюка к уголовной ответственности в РФ.
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Напомним
- 17 марта 2014 года Николая Карпюка задержали при въезде в Россию из Черниговской области, следователи РФ обвинили его в преступлениях против российских войск в ходе первой чеченской войны.
- Сначала Карпюка отправили в следственный изолятор в Брянске, а 21 марта перевезли в Ессентуки. Сообщалось, что в СИЗО к нему применяли пытки и запугивания.
- 26 мая 2016 года Верховный суд Чечни приговорил Николая Карпюка к 22,5 годам неволи. Другой фигурант этого дела, украинец Станислав Клих получил 20 лет заключения.
- 26 октября 2016 года Верховный суд РФ не удовлетворил апелляцию адвокатов и оставил в силе приговор чеченского суда для Карпюка и Клиха.
- Карпюк находится во владимирской колонии Т-2 "Владимирский централ", но надеется, что не будет сидеть весь срок.
- Российская правозащитная организация "Мемориал" признала Карпюка и Клиха политзаключенными.