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В Україну повернули моряка, якого утримувала Лівія

Середа, 31 липня 2019, 12:59

Український моряк, якого лівійська влада обвинувачувала у вчиненні правопорушення та утримувала під вартою з 2016 року, повернувся до Києва.

Про це у своєму Twitter повідомив державний секретар МЗС Андрій Заяць.

"Завдяки зусиллям українських дипломатів сьогодні до Києва з Лівії повернувся український моряк, який обвинувачувався у вчиненні правопорушення та перебував там з 2016 року", - написав Заяць.

Він додав, що МЗС продовжує працювати, щоб якнайшвидше повернути додому з Лівії та інших країн усіх українських моряків.

Нагадаємо:

  • Військовополонені моряки входять до списку осіб, якими мають намір обмінятися Україна та Росія.

Українська правда

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Теми: Лівіяміжнародна спільнота
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