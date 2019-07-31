В Україну повернули моряка, якого утримувала Лівія

Український моряк, якого лівійська влада обвинувачувала у вчиненні правопорушення та утримувала під вартою з 2016 року, повернувся до Києва.

Про це у своєму Twitter повідомив державний секретар МЗС Андрій Заяць.

"Завдяки зусиллям українських дипломатів сьогодні до Києва з Лівії повернувся український моряк, який обвинувачувався у вчиненні правопорушення та перебував там з 2016 року", - написав Заяць.

Завдяки зусиллям укр дипломатів сьогодні до Києва з Лівії повернувся український моряк, який обвинувачувався у вчиненні правопорушення та перебував там з 2016 року. Працюємо, щоб якнайскоріше повернути додому з Лівії та інших країн усіх українських моряків! — Andriy Zayats (@ZayatsAz) July 31, 2019

Він додав, що МЗС продовжує працювати, щоб якнайшвидше повернути додому з Лівії та інших країн усіх українських моряків.

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