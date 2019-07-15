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Денісова: Моряки – у списку обміну полоненими

Понеділок, 15 липня 2019, 18:22

Джерело: коментар уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової Інтерфакс-Україна.

Військовополонені моряки входять до списку осіб, якими мають намір обмінятися Україна та Росія.

У середу, 17 липня, відбудеться судове засідання з розгляду зміни або продовження запобіжного заходу українським морякам. Денісова повідомила, що 15 липня їде до Москви.

Пряма мова: "Військовополонені моряки у нас є в списках. Зараз проводимо верифікацію списків РФ і вносимо наші уточнення по ситуації стосовно стадії судового процесу. А моряки, звичайно, в списках".

"Ми дивимося, яка стадія процесу (притягнення до відповідальності - ред.), по тих громадянах, які заявлені російською стороною", - уточнила омбудсменка.

Що сталося раніше: Омбудсменка РФ Тетяна Москалькова обговорила з Денісовою питання обміну утримуваними українцями й росіянами. За словами російської чиновниці, ця зустріч – у фарватері діалогу між президентами.

Москалькова прилетіла до Києва на суд підозрюваного у зраді керівника "РИА Новости-Украина" Кирила Вишинського.

Історія питання:

  • 25 листопада 2018 року у Керченській протоці російські військові обстріляли і захопили українські катери "Бердянськ" та "Нікополь", а також буксир "Яни Капу" з екіпажами, які прямували з Одеси до Маріуполя.
  • 9 липня слідче управління ФСБ РФ пред'явило звинувачення в остаточній редакції всім 24-м військовополоненим українським морякам.
  • 11 липня Зеленський вперше провів телефонні переговори з Путіним.
  • 15 липня заступник міністра закордонних справ РФ Григорій Карасін сказав, що Росія обговорює з Україною питання обміну затриманих у районі Керченської протоки українських моряків.

Знати більше:

Війна у Керченській протоці: таран, штурмовики та захоплення українських кораблів

Моряки "в обмін" на ПАРЄ: що ховається за публічним конфліктом Зеленського та Клімкіна

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