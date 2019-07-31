В Украине вернули моряка, которого удерживала Ливия

Украинский моряк, которого ливийские власти обвиняли в совершении правонарушения и удерживали под стражей с 2016 года, вернулся в Киев.

Об этом в своем Twitter сообщил государственный секретарь МИД Андрей Заяц.

"Благодаря усилиям украинских дипломатов сегодня в Киев из Ливии вернулся украинский моряк, который обвинялся в совершении правонарушения и находился там с 2016 года", - написал Заяц.

Завдяки зусиллям укр дипломатів сьогодні до Києва з Лівії повернувся український моряк, який обвинувачувався у вчиненні правопорушення та перебував там з 2016 року. Працюємо, щоб якнайскоріше повернути додому з Лівії та інших країн усіх українських моряків! — Andriy Zayats (@ZayatsAz) July 31, 2019

Он добавил, что МИД продолжает работать, чтобы как можно быстрее вернуть домой из Ливии и других стран всех украинских моряков.

Напомним: