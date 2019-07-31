В Украине вернули моряка, которого удерживала Ливия

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Среда, 31 июля 2019, 12:59

Украинский моряк, которого ливийские власти обвиняли в совершении правонарушения и удерживали под стражей с 2016 года, вернулся в Киев.

Об этом в своем Twitter сообщил государственный секретарь МИД Андрей Заяц.

"Благодаря усилиям украинских дипломатов сегодня в Киев из Ливии вернулся украинский моряк, который обвинялся в совершении правонарушения и находился там с 2016 года", - написал Заяц.

Он добавил, что МИД продолжает работать, чтобы как можно быстрее вернуть домой из Ливии и других стран всех украинских моряков.

Напомним:

  • Военнопленные моряки входят в список лиц, которым намерены обменяться Украина и Россия.

Украинская правда

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Темы: Ливия международная общественность


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