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Лукашенко і Зеленський обмінялися люб'язностями і обговорили господарство

Середа, 31 липня 2019, 13:11
Лукашенко і Зеленський обмінялися люб'язностями і обговорили господарство
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Президент України Володимир Зеленський і президент Білорусі Олександр Лукашенко провели телефонну розмову і запросили один одного в гості.

Про це 31 липня повідомляє прес-служба президента Білорусі.

Лукашенко привітав Зеленського з успішним проведенням політичних кампаній, а Зеленський ще раз запросив Лукашенка відвідати Україну в рамках II Форуму регіонів України та Білорусі, який відбудеться в жовтні у Житомирі.

Відзначається, що Лукашенко запрошення прийняв і також запросив Зеленського відвідати Білорусь "в будь-який час і в будь-якому форматі".

У білоруському відомстві пишуть, що "Зеленський це запрошення із задоволенням прийняв".

"Окремим комплексом під час розмови були обговорені питання економічної взаємодії і торгівлі, зокрема розвиток співпраці в сфері промисловості, сільського господарства", - йдеться в повідомленні.

Також особливу увагу президенти приділили ходу збиральної кампанії і забезпечення національної безпеки обох країн в енергетичній сфері.

Крім того, повідомляється, що Зеленський докладно розповів Лукашенку про ситуацію на Донбасі і подякував за організацію переговорного майданчика і в цілому за ту роль, яку відіграє Білорусь в справі врегулювання конфлікту.

А Лукашенко запевнив Зеленського в тому, що Україна може розраховувати на Білорусь як країну - прибічницю мирних ініціатив і процесів.

Хто був ініціатором дзвінка, не повідомляється.

Пізніше українська сторона також опублікувала повідомлення про розмову двох лідерів.

Нагадаємо:

  • 15 липня президент Білорусі Олександр Лукашенко прийняв запрошення президента Володимира Зеленського взяти участь у форумі регіонів 3-4 жовтня.
  • У липні Зеленський запропонував главі держави-агресора Володимиру Путіну говорити безпосередньо в присутності світових лідерів і запропонував в якості майданчика для зустрічі столицю Білорусі Мінськ.
  • Лукашенко підтримав пропозицію Зеленського зустрітися лідерам України, Росії, США, Великобританії, Німеччини, Франції в Мінську.

Українська правда

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Теми: ЗеленськийЛукашенкоБілорусьУкраїна
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