Лукашенко і Зеленський обмінялися люб'язностями і обговорили господарство
Президент України Володимир Зеленський і президент Білорусі Олександр Лукашенко провели телефонну розмову і запросили один одного в гості.
Про це 31 липня повідомляє прес-служба президента Білорусі.
Лукашенко привітав Зеленського з успішним проведенням політичних кампаній, а Зеленський ще раз запросив Лукашенка відвідати Україну в рамках II Форуму регіонів України та Білорусі, який відбудеться в жовтні у Житомирі.
Відзначається, що Лукашенко запрошення прийняв і також запросив Зеленського відвідати Білорусь "в будь-який час і в будь-якому форматі".
У білоруському відомстві пишуть, що "Зеленський це запрошення із задоволенням прийняв".
"Окремим комплексом під час розмови були обговорені питання економічної взаємодії і торгівлі, зокрема розвиток співпраці в сфері промисловості, сільського господарства", - йдеться в повідомленні.
Також особливу увагу президенти приділили ходу збиральної кампанії і забезпечення національної безпеки обох країн в енергетичній сфері.
Крім того, повідомляється, що Зеленський докладно розповів Лукашенку про ситуацію на Донбасі і подякував за організацію переговорного майданчика і в цілому за ту роль, яку відіграє Білорусь в справі врегулювання конфлікту.
А Лукашенко запевнив Зеленського в тому, що Україна може розраховувати на Білорусь як країну - прибічницю мирних ініціатив і процесів.
Хто був ініціатором дзвінка, не повідомляється.
Пізніше українська сторона також опублікувала повідомлення про розмову двох лідерів.
Нагадаємо:
- 15 липня президент Білорусі Олександр Лукашенко прийняв запрошення президента Володимира Зеленського взяти участь у форумі регіонів 3-4 жовтня.
- У липні Зеленський запропонував главі держави-агресора Володимиру Путіну говорити безпосередньо в присутності світових лідерів і запропонував в якості майданчика для зустрічі столицю Білорусі Мінськ.
- Лукашенко підтримав пропозицію Зеленського зустрітися лідерам України, Росії, США, Великобританії, Німеччини, Франції в Мінську.