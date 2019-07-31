Лукашенко і Зеленський обмінялися люб'язностями і обговорили господарство

Президент України Володимир Зеленський і президент Білорусі Олександр Лукашенко провели телефонну розмову і запросили один одного в гості.

Про це 31 липня повідомляє прес-служба президента Білорусі.

Лукашенко привітав Зеленського з успішним проведенням політичних кампаній, а Зеленський ще раз запросив Лукашенка відвідати Україну в рамках II Форуму регіонів України та Білорусі, який відбудеться в жовтні у Житомирі.

Відзначається, що Лукашенко запрошення прийняв і також запросив Зеленського відвідати Білорусь "в будь-який час і в будь-якому форматі".

У білоруському відомстві пишуть, що "Зеленський це запрошення із задоволенням прийняв".

"Окремим комплексом під час розмови були обговорені питання економічної взаємодії і торгівлі, зокрема розвиток співпраці в сфері промисловості, сільського господарства", - йдеться в повідомленні.

Також особливу увагу президенти приділили ходу збиральної кампанії і забезпечення національної безпеки обох країн в енергетичній сфері.

Крім того, повідомляється, що Зеленський докладно розповів Лукашенку про ситуацію на Донбасі і подякував за організацію переговорного майданчика і в цілому за ту роль, яку відіграє Білорусь в справі врегулювання конфлікту.

А Лукашенко запевнив Зеленського в тому, що Україна може розраховувати на Білорусь як країну - прибічницю мирних ініціатив і процесів.

Хто був ініціатором дзвінка, не повідомляється.

Пізніше українська сторона також опублікувала повідомлення про розмову двох лідерів.

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