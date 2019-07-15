Зеленський запросив Лукашенка в Україну

26915 переглядів
Понеділок, 15 липня 2019, 12:47

Джерело: білоруське державне інформагентство БелТА.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко прийняв запрошення президента Володимира Зеленського взяти участь у форумі регіонів 3-4 жовтня.

Посол Білорусі в Україні Ігор Сокол: "Ми отримали ряд позитивних сигналів від обраного президента України. Як ви знаєте, Володимир Зеленський запросив Олександра Лукашенка на Форум регіонів в Житомирі. Наш президент підтвердив свою участь. Це стане найважливішим заходом в двосторонніх відносинах".

Чому це важливо: Президент Володимир Зеленський запропонував главі держави-агресора Володимиру Путіну говорити безпосередньо в присутності світових лідерів і запропонував в якості майданчика для зустрічі столицю Білорусі Мінськ. Президент Білорусі Олександр Лукашенко підтримав пропозицію Зеленського зустрітися лідерам України, Росії, США, Великобританії, Німеччини, Франції в Мінську.

Історія питання:

  • 7 липня ведучий програми "Вести недели" на каналі "Росія 24" Дмитро Кисельов анонсував телеміст "Треба поговорити" на 12 липня спільно з телеканалом NewsOne, який входить в медіа-групу кума Путіна Віктора Медведчука.
  • Зеленський заявив, що замість телемосту з РФ треба говорити прямо з президентом країни-агресора Володимиром Путіним, і він готовий до такої розмови за участю світових лідерів в Мінську.
  • 8 липня після акцій протесту NewsOne скасував телемарафон.
  • Попередній Форум регіонів України та Білорусі відбувся у жовтні 2018 року у Гомелі. В ньому брав участь п'ятий президент України Петро Порошенко.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Білорусь Лукашенко Зеленський


powered by lun.ua
Матеріали за темою
У столиці літак Мінськ-Київ зі 139 пасажирами викотився за межі смуги 13 липня 2019, 11:58
У Білорусі засудили до двох років колонії бойовика ОРДО: сам здався КДБ 10 липня 2019, 14:36
Лукашенко: Ми з Путіним дали відповідь, чи увійде Білорусь до складу РФ 9 липня 2019, 13:04
Усі новини
Головні новини
ДТП з кортежем президента: водії УДО відбулися адмінпротоколами
Зеленський розповів про свій кортеж і відреагував на ДТП з автобусом дітей
Хтось у ДБР злив інформацію у справі щодо Порошенка – Труба
Симпатики Порошенка ввірвалися у ДБР: Труба відреагував
Усі новини
поради

Ці 12 запитань не можна ставити нареченому чи нареченій перед весіллям

Фото

10 пар сонячних окулярів, які носитимуть тільки сміливці

дослідження

Скільки часу на день можна "залипати" в соцмережах