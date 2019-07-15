Зеленський запросив Лукашенка в Україну
Джерело: білоруське державне інформагентство БелТА.
Президент Білорусі Олександр Лукашенко прийняв запрошення президента Володимира Зеленського взяти участь у форумі регіонів 3-4 жовтня.
Посол Білорусі в Україні Ігор Сокол: "Ми отримали ряд позитивних сигналів від обраного президента України. Як ви знаєте, Володимир Зеленський запросив Олександра Лукашенка на Форум регіонів в Житомирі. Наш президент підтвердив свою участь. Це стане найважливішим заходом в двосторонніх відносинах".
Чому це важливо: Президент Володимир Зеленський запропонував главі держави-агресора Володимиру Путіну говорити безпосередньо в присутності світових лідерів і запропонував в якості майданчика для зустрічі столицю Білорусі Мінськ. Президент Білорусі Олександр Лукашенко підтримав пропозицію Зеленського зустрітися лідерам України, Росії, США, Великобританії, Німеччини, Франції в Мінську.
Історія питання:
- 7 липня ведучий програми "Вести недели" на каналі "Росія 24" Дмитро Кисельов анонсував телеміст "Треба поговорити" на 12 липня спільно з телеканалом NewsOne, який входить в медіа-групу кума Путіна Віктора Медведчука.
- Зеленський заявив, що замість телемосту з РФ треба говорити прямо з президентом країни-агресора Володимиром Путіним, і він готовий до такої розмови за участю світових лідерів в Мінську.
- 8 липня після акцій протесту NewsOne скасував телемарафон.
- Попередній Форум регіонів України та Білорусі відбувся у жовтні 2018 року у Гомелі. В ньому брав участь п'ятий президент України Петро Порошенко.
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