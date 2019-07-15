Зеленський запросив Лукашенка в Україну

Джерело: білоруське державне інформагентство БелТА.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко прийняв запрошення президента Володимира Зеленського взяти участь у форумі регіонів 3-4 жовтня.

Посол Білорусі в Україні Ігор Сокол: "Ми отримали ряд позитивних сигналів від обраного президента України. Як ви знаєте, Володимир Зеленський запросив Олександра Лукашенка на Форум регіонів в Житомирі. Наш президент підтвердив свою участь. Це стане найважливішим заходом в двосторонніх відносинах".

Чому це важливо: Президент Володимир Зеленський запропонував главі держави-агресора Володимиру Путіну говорити безпосередньо в присутності світових лідерів і запропонував в якості майданчика для зустрічі столицю Білорусі Мінськ. Президент Білорусі Олександр Лукашенко підтримав пропозицію Зеленського зустрітися лідерам України, Росії, США, Великобританії, Німеччини, Франції в Мінську.

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