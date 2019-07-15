Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський запросив Лукашенка в Україну

Понеділок, 15 липня 2019, 12:47

Джерело: білоруське державне інформагентство БелТА.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко прийняв запрошення президента Володимира Зеленського взяти участь у форумі регіонів 3-4 жовтня.

Посол Білорусі в Україні Ігор Сокол: "Ми отримали ряд позитивних сигналів від обраного президента України. Як ви знаєте, Володимир Зеленський запросив Олександра Лукашенка на Форум регіонів в Житомирі. Наш президент підтвердив свою участь. Це стане найважливішим заходом в двосторонніх відносинах".

Чому це важливо: Президент Володимир Зеленський запропонував главі держави-агресора Володимиру Путіну говорити безпосередньо в присутності світових лідерів і запропонував в якості майданчика для зустрічі столицю Білорусі Мінськ. Президент Білорусі Олександр Лукашенко підтримав пропозицію Зеленського зустрітися лідерам України, Росії, США, Великобританії, Німеччини, Франції в Мінську.

Історія питання:

  • 7 липня ведучий програми "Вести недели" на каналі "Росія 24" Дмитро Кисельов анонсував телеміст "Треба поговорити" на 12 липня спільно з телеканалом NewsOne, який входить в медіа-групу кума Путіна Віктора Медведчука.
  • Зеленський заявив, що замість телемосту з РФ треба говорити прямо з президентом країни-агресора Володимиром Путіним, і він готовий до такої розмови за участю світових лідерів в Мінську.
  • 8 липня після акцій протесту NewsOne скасував телемарафон.
  • Попередній Форум регіонів України та Білорусі відбувся у жовтні 2018 року у Гомелі. В ньому брав участь п'ятий президент України Петро Порошенко.

"Українська правда" в Threads

Теми: БілорусьЛукашенкоЗеленський
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару"

відеоЗеленський: Без допомоги доведеться воювати, як у перші дні вторгнення РФ

Фіцо не буде блокувати переговори про вступ України в ЄС, хоча вважає її неготовою

Зеленський прибув до Норвегії

фотоТріщини в підземці: поліція прийшла з обшуками в "Київський метрополітен"

Усі новини...
Білорусь
У Білорусі демонтують три табори, де навчали російських мобілізованих
Лукашенко вже заговорив про вагнерівців як захисників Білорусі
Лукашенко розповів, де зараз знаходиться Пригожин і вагнерівці – не в Білорусі
Останні новини
16:32
Вирощування ялинок на фермах може допомогти дикій природі – екологи
16:17
інфографікаАмериканські компанії найбільше допомагають Росії робити зброю
16:10
"Хабар через паркан": справу нардепки Марченко передали в суд
16:05
Канабіс у 1,5 раза підвищує ризик деяких ускладнень під час вагітності: дослідження
15:51
Шольц: Другу систему Patriot від Німеччини розгорнуть в Україні ще цього року
15:50
фотоУ Києві підготували пересувні котельні на випадок відсутності обігріву через обстріли
15:35
відеоКомандувач Повітряних сил показав, як "Шахед" збивають "Іглою" з тепловізійним обладнанням
15:33
Шмигаль розповів про нові реформи, які готує Україна
15:24
Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС
15:22
У ЄС можуть запропонувати нову процедуру переговорів про вступ для України
Усі новини...
Реклама: