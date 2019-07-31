Лукашенко и Зеленский обменялись любезностями и обсудили хозяйство

Президент Украины Владимир Зеленский и президент Беларуси Александр Лукашенко провели телефонный разговор и пригласили друг друга в гости.

Об этом 31 июля сообщает пресс-служба президента Беларуси.

Лукашенко поздравил Зеленского с успешным проведением политических кампаний, а Зеленский еще раз пригласил Лукашенко посетить Украину в рамках II Форума регионов Беларуси и Украины, который состоится в октябре в Житомире.

Отмечается, что Лукашенко приглашение принял и также пригласил Зеленского посетить Беларусь "в любое время и в любом формате".

В белорусском ведомстве пишут, что "Зеленский это приглашение с удовольствием принял".

"Отдельным комплексом во время разговора были обсуждены вопросы экономического взаимодействия и торговли, в частности развитие сотрудничества в сфере промышленности, сельского хозяйства", - говорится в сообщении.

Также особое внимание президенты уделили ходу уборочной кампании и обеспечение национальной безопасности обеих стран в энергетической сфере.

Кроме того, сообщается, что Зеленский подробно рассказал Лукашенко о ситуации на Донбассе и поблагодарил за организацию эффективной переговорной площадки и в целом за ту роль, которую играет Беларусь в деле урегулирования данного конфликта.

А Лукашенко заверил Зеленского в том, что Минск продолжит и в дальнейшем прилагать усилия для урегулирования ситуации и Украина может рассчитывать на Беларусь как страну - приверженицу мирных инициатив и процессов.

Кто был инициатором звонка, не сообщается.

Украинская сторона пока не сообщала о разговоре двух лидеров.