Лукашенко и Зеленский обменялись любезностями и обсудили хозяйство
Президент Украины Владимир Зеленский и президент Беларуси Александр Лукашенко провели телефонный разговор и пригласили друг друга в гости.
Об этом 31 июля сообщает пресс-служба президента Беларуси.
Лукашенко поздравил Зеленского с успешным проведением политических кампаний, а Зеленский еще раз пригласил Лукашенко посетить Украину в рамках II Форума регионов Беларуси и Украины, который состоится в октябре в Житомире.
Отмечается, что Лукашенко приглашение принял и также пригласил Зеленского посетить Беларусь "в любое время и в любом формате".
В белорусском ведомстве пишут, что "Зеленский это приглашение с удовольствием принял".
"Отдельным комплексом во время разговора были обсуждены вопросы экономического взаимодействия и торговли, в частности развитие сотрудничества в сфере промышленности, сельского хозяйства", - говорится в сообщении.
Также особое внимание президенты уделили ходу уборочной кампании и обеспечение национальной безопасности обеих стран в энергетической сфере.
Кроме того, сообщается, что Зеленский подробно рассказал Лукашенко о ситуации на Донбассе и поблагодарил за организацию эффективной переговорной площадки и в целом за ту роль, которую играет Беларусь в деле урегулирования данного конфликта.
А Лукашенко заверил Зеленского в том, что Минск продолжит и в дальнейшем прилагать усилия для урегулирования ситуации и Украина может рассчитывать на Беларусь как страну - приверженицу мирных инициатив и процессов.
Кто был инициатором звонка, не сообщается.
Украинская сторона пока не сообщала о разговоре двух лидеров.
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