"Голос" закликав Зеленського відреагувати на ситуацію з Окружним судом Києва

Джерело: сайт партії "Голос"

Оприлюднення розмов суддів Окружного адмінсуду Києва та виявлені факти можливого незаконного втручання суду в діяльність інших органів влади вимагають від президента Володимира Зеленського невідкладних дій.

Пряма мова: "Щоб довести задекларований перед виборами намір оновити судову систему, закликаємо президента Володимира Зеленського публічно викласти свою позицію, сприяти притягненню фігурантів справи до відповідальності, гарантувати незалежне розслідування кримінальних проваджень щодо фактів саботажу судової реформи та пов'язаних корупційних схем, а також вжити заходів для зупинення проведення конкурсу на посаду члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів від уповноваженої Верховної Ради з прав людини".

Деталі: У партії вважають, що така реакція доведе готовність глави держави "відмовитись від "ручної" судової системи і по-справжньому перезавантажити судову реформу".

На думку "Голосу", зволікання з боку влади створює умови для уникнення відповідальності фігурантами розслідувань і може свідчити про намір зберегти "кишенькові" суди.

У політичній силі кажуть, що омбудсмен Людмила Денісова "сама є фігуранткою розслідування і має бути звільнена з посади парламентом, призначені під тиском її представники у ВККС повинні бути відкликані, а винесені під тиском накази про звільнення членів ВККС — скасовані".

Крім того, "Голос" закликав Генпрокуратуру оперативно розглянути питання оголошення підозри голові й суддям ОАСК та іншим фігурантам розслідуваних злочинів.

Пряма мова: "Ці кроки продемонструють готовність до справжніх змін, у тому числі і в судовій гілці влади, за які проголосували українці на президентських та парламентських виборах".

Нагадаємо:

Раніше Національне антикорупційне бюро оприлюднило записи розмов, на яких нібито судді Окружного адміністративного суду Києва, які фігурують у справі про втручання суду в роботу інших органів влади.

Вони обговорюють подання позовів до Окружного адмінсуду задля зупинення повноважень членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів, пошук осіб, від імені яких будуть подаватись позови. Між іншим в розмовах йдеться про зміну складу ВККС і введення до складу комісії лояльних осіб. Розмови також стосуються кваліфікаційного оцінювання, на яке кілька разів не з'являлись судді ОАСК, та можливість уникнути оцінювання нібито через хворобу. У розмовах також йдеться про можливість використання ДБР для тиску на суддів.

26 липня стало відомо, що НАБУ та ГПУ обшукують Окружний адміністративний суд Києва.

Пізніше правоохоронці розповіли, що розслідують справу про втручання керівництва Окружного адмінсуду в ухвалення рішень, вплив на роботу Вищої кваліфікаційної комісії суддів та організацію прийняття завідомо неправосудних рішень.

За версією слідства, голова Окружного адмінсуду Павло Вовк хотів уникнути кваліфікаційного оцінювання і для цього "почав створювати штучні перешкоди у діяльності окремих членів ВККС".

Правоохоронці підготували підозри керівництву та 4 суддям ОАСК.

10 травня у ВККС заявили, що 34 судді Окружного адмінсуду Києва, включно із головою Павлом Вовком та суддями, які визнали незаконною націоналізацію Приватбанку, не з’явилися на обов’язкове кваліфікаційне оцінювання, бо нібито захворіли.

15 травня Окружний адміністративний суд Києва тимчасово заборонивСергію Козьякову виконувати обов’язки голови Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

Окружний адмінсуд Києва відомий також скандальними рішеннями про відсторонення в.о. міністра охорони здоров’я Уляни Супрун, протиправність дії директора НАБУ Артема Ситника і нардепа Сергій Лещенка щодо розголошення інформації про Пола Манафорта, скасування рішення про націоналізацію "Приватбанку".

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