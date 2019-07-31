Разумков говоритиме в Раді українською, але повністю не перейде

Джерело: Українська правда

Лідер партії "Слуга народу" Дмитро Разумков говоритиме у Верховній раді українською, проте переходити повністю на одну мову вважає неправильним.

Пряма мова: "Обов'язково (говоритиму в Раді українською – ред.). Виключно українською, напевно, не буду ніколи говорити, тому що у нас людина має право говорити і російською, і українською, і англійською. А деякі наші колеги говорять і на семи мовах".

"Говорити виключно на одній мові буде неправильно, неефективно і некоректно. Але якщо ми говоримо про офіційну частину мого життя, то коли я буду народним депутатом, то буду використовувати українську мову, тому що це вимога закону".

Що було раніше: Разумков заявив, що публічно розмовлятиме російською, поки триває окупація Донбасу і анексія Криму - щоб ні в кого не виникло бажання захищати його від "утисків".