Источник: Украинская правда

Лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков будет говорить в Верховной Раде на украинском, однако переходить полностью на один язык считает неправильным.

Прямая речь: "Обязательно (буду говорить в Раде на украинском – ред.). Исключительно на украинском, наверное, не буду никогда говорить, потому что у нас человек имеет право говорить и на русском, и на украинском, и на английском. А некоторые наши коллеги говорят и на семи языках. Говорить исключительно на одном языке будет неправильно, неэффективно и некорректно".

"Но если мы говорим об официальной части моей жизни, то когда я буду народным депутатом, то буду использовать украинский язык, потому что это требование закона".

Что было раньше: Разумков заявил, что будет публично разговаривать на русском, пока продолжается оккупация Донбасса и аннексия Крыма – чтобы ни у кого не возникло желания защищать его от "притеснений".