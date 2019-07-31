У Мінську домовилися з 1 серпня розміновувати міст у Станиці Луганській

Джерело: Дарка Оліфер, речниця представника в Тристоронній контактній групі, другого президента України Леоніда Кучми.

На засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську домовилися з 1 серпня ремонтувати міст та розміновувати прилеглі до мосту території у Станиці Луганській.

Пряма мова: Українська сторона надала свої пропозиції щодо ремонту мосту у Станиці Луганській. Досягнуто домовленості щодо початку розмінування прилеглих до мосту територій від завтрашнього дня.

До початку ремонту на мосту має бути прибрано блокпост та символи квазіугруповань НЗФ ОРЛО, подальший демонтаж фортифікаційних споруд в районі Станиці Луганської повинен бути одночасним та дзеркальним.

Деталі: У ТКГ зійшлися на тому, що "режиму тиші" в цілому дотримуються. Крім того, зазначили, що від 21 липня, не було жертв серед мирних мешканців.

Водночас, попри домовленості, СММ ОБСЄ досі не може потрапити в ОРДЛО.

Гуманітарна підгрупа працює над подальшим звільненням осіб із полону.

"Активізовано роботу з пошуку зниклих безвісти: найближчим часом буде узгоджено алгоритми ідентифікації та передачі останків загиблих", – зазначили представники ТКГ.

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