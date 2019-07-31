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У Мінську домовилися з 1 серпня розміновувати міст у Станиці Луганській

Середа, 31 липня 2019, 19:31
У Мінську домовилися з 1 серпня розміновувати міст у Станиці Луганській

Джерело: Дарка Оліфер, речниця представника в Тристоронній контактній групі, другого президента України Леоніда Кучми; belta.by

На засіданні Тристоронньої контактної групи в Мінську домовилися з 1 серпня ремонтувати міст та розміновувати прилеглі до мосту території у Станиці Луганській.

Пряма мова: Українська сторона надала свої пропозиції щодо ремонту мосту у Станиці Луганській. Досягнуто домовленості щодо початку розмінування прилеглих до мосту територій від завтрашнього дня.

До початку ремонту на мосту має бути прибрано блокпост та символи квазіугруповань НЗФ ОРЛО, подальший демонтаж фортифікаційних споруд в районі Станиці Луганської повинен бути одночасним та дзеркальним.

Спецпредставник ОБСЄ в ТКГ Мартін Сайдік: "Від завтрашнього дня розпочнеться розмінування, що є природною передумовою проведення всіх ремонтних робіт. У зв'язку з цим можуть виникнути певні тимчасові обмеження при використанні цього пункту пропуску. Після цього будуть демонтовані фортифікаційні споруди, потім розпочнуться самі ремонтні роботи. Їх тривалість становитиме кілька місяців".

Деталі: У ТКГ зійшлися на тому, що "режиму тиші" в цілому дотримуються. Крім того, зазначили, що від 21 липня, не було жертв серед мирних мешканців. 

Водночас, попри домовленості, СММ ОБСЄ досі не може потрапити в ОРДЛО.

Гуманітарна підгрупа працює над подальшим звільненням осіб із полону.

"Активізовано роботу з пошуку зниклих безвісти: найближчим часом буде узгоджено алгоритми ідентифікації та передачі останків загиблих", – зазначили представники ТКГ.

Історія питання:

  • Представники Тристоронньої контактної групи, за участі представників ОРДЛО, домовилися про безстрокове припинення вогню з 21 липня, доступ СММ ОБСЄ до всієї території України та деполітизацію окупованого Донбасу.

Українська правда
Теми: ОБСЄОРДЛОДонбасМінські угоди
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