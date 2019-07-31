В Минске договорились с 1 августа разминировать мост в Станице Луганской

476 просмотров
Среда, 31 июля 2019, 19:31

Источник: Дарка Олифер, пресс-секретарь представителя в Трехсторонней контактной группе, второго президента Украины Леонида Кучмы.

На заседании Трехсторонней контактной группы в Минске договорились с 1 августа ремонтировать мост и разминировать прилегающие к мосту территории в Станице Луганской.

Прямая речь: Украинская сторона предоставила свои предложения по ремонту моста в Станице Луганской. Достигнута договоренность о начале разминирования прилегающих к мосту территорий с завтрашнего дня. 

До начала ремонта на мосту должны быть убраны блокпост и символы квазигруппировок НЗФ ОРЛО. Последующий демонтаж фортификационных сооружений в районе Станицы Луганской должен быть одновременным и зеркальным.

Детали: В ТКГ сошлись на том, что "режим тишины" в целом соблюдается. Кроме того, отметили, что с 21 июля не было жертв среди мирных жителей.

В то же время, несмотря на договоренности, СММ ОБСЕ до сих пор не может попасть в ОРДЛО.

Гуманитарная подгруппа работает над дальнейшим освобождением солдат из плена.

"Активизирована работа по поиску пропавших без вести: в ближайшее время будут согласованы алгоритмы идентификации и передачи останков погибших", - отметили представители ТКГ.

История вопроса:

  • Представители Трехсторонней контактной группы вместе с представителями ОРДЛО договорились о прекращении огня с 21 июля, доступе СММ ОБСЕ ко всей территории Украины и деполитизации оккупированного Донбасса.

Украинская правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: ОБСЕ ОРДЛО Донбасс Минские соглашения


powered by lun.ua
Материалы по теме
Миссия ОБСЕ сообщила о 22 системах залпового огня, нарушающих линию отвода 30 июля 2019, 23:32
На оккупированной части Донецкой области подорвался на мине тракторист 28 июля 2019, 05:27
ОБСЕ: с начала "хлебного перемирия" зафиксировано 75 нарушений режима тишины 22 июля 2019, 01:38
Все новости
Главные новости
Возле одного из КПВВ начали взрываться боеприпасы, движение полностью остановили
Зеленский назначил нового главу Черкасской области
Журналисты показали реконструкцию событий нападения на Гандзюк
Бизнес-омбудсменом в Украине станет экс-мэр Варшавы
Все новости
здоровье

15 легких способов сжигать калории этим летом

здоровье

Почему стоит поддерживать форму после 40 лет

success story

Интересные факты о современных самолетах

Поиск по сайту
Архив
Весь архів