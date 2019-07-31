В Минске договорились с 1 августа разминировать мост в Станице Луганской

Источник: Дарка Олифер, пресс-секретарь представителя в Трехсторонней контактной группе, второго президента Украины Леонида Кучмы; belta.by

На заседании Трехсторонней контактной группы в Минске договорились с 1 августа ремонтировать мост и разминировать прилегающие к мосту территории в Станице Луганской.

Прямая речь: Украинская сторона предоставила свои предложения по ремонту моста в Станице Луганской. Достигнута договоренность о начале разминирования прилегающих к мосту территорий с завтрашнего дня.

До начала ремонта на мосту должны быть убраны блокпост и символы квазигруппировок НЗФ ОРЛО. Последующий демонтаж фортификационных сооружений в районе Станицы Луганской должен быть одновременным и зеркальным.

Спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик: "С завтрашнего дня начнется разминирование, что является естественной предпосылкой проведения всех ремонтных работ. В связи с этим могут возникнуть некоторые временные ограничения при использовании этого пункта пропуска. После разминирования будут демонтированы фортификационные сооружения, затем начнутся сами ремонтные работы. Их продолжительность составит несколько месяцев".

Детали: В ТКГ сошлись на том, что "режим тишины" в целом соблюдается. Кроме того, отметили, что с 21 июля не было жертв среди мирных жителей.

В то же время, несмотря на договоренности, СММ ОБСЕ до сих пор не может попасть в ОРДЛО.

Гуманитарная подгруппа работает над дальнейшим освобождением солдат из плена.

"Активизирована работа по поиску пропавших без вести: в ближайшее время будут согласованы алгоритмы идентификации и передачи останков погибших", - отметили представители ТКГ.

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