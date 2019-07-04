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Коломойський про Гонтареву: Навіщо мені її викрадати – одружитися таємно?

Четвер, 4 липня 2019, 11:41

Олігарх Ігор Коломойський не збирається викрадати колишню голову Нацбанку України Валерію Гонтареву з Лондона, але готовий організувати її приліт в Україну.

Про це він заявив в інтерв'ю журналу НВ.

Коментуючи свою заяву в інтерв'ю Bihus.info про те, що в разі необхідності привезе Гонтареву до України "приватним порядком", він пояснив, що йдеться про добру волю.

"Не йшлося про те, щоб її просто вивезти", – зазначив Коломойський.

"Вона сказала, що, навіть незважаючи на запити, питання та вимоги допиту в Генпрокуратурі або хто там її викликав, вона не збирається нікуди їхати. Так, я сказав, що може вона не хоче їхати в якомусь примусовому порядку, – екстрадиція, ще щось. Я сказав, що ми її вивеземо просто приватним порядком: надамо приватний борт і привеземо її", – пояснив він.

"Якщо їй не хочеться їхати в економ-класі, коли її будуть екстрадувати", – додав олігарх

Коломойський наголосив, що може це зробити лише за згодою Гонтаревої.

За словами олігарха, він також готовий надати екс-голові НБУ літак, якщо вона захоче прилетіти в Україну на допит:

"Вона сказала, що не збирається сюди їхати, повертатися. І якщо хочуть, нехай приїжджають і там допитують. Раптом вона погодиться? Ми надамо їй комфортні умови, щоб вона прилетіла, допиталася і полетіла".

Коломойський запевнив, що викрадати Гонтареву не збирається: "Навіщо мені її викрадати? Для чого? Одружитися на ній таємно?".

За словами олігарха, екс-голова НБУ "розповідає казки й робить із себе героїню".

"Нічого вона не злякалася і нічого вона не боїться... А де ви бачили, щоб якщо людині щось загрожувало, вона про це відкрито заявляла в інтерв'ю, ще й провідним виданням? Нехай вона спить спокійно", – заявив він.

Нагадаємо:

  • Валерія Гонтарєва заявила в нещодавньому інтерв'ю, що вважає заяву Коломойського про намір привезти її в Україну приватним порядком погрозою: "По-англійськи це kidnapping. Це злочин на території Великобританії. Я хочу, щоб це було всім зрозуміло. Якщо зі мною щось трапиться, щоб усі знали чому".
  • Гонтарева очолювала НБУ в грудні 2016 року, коли націоналізували "ПриватБанку", яким раніше володіли Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов.
  • У квітні 2019 року, вже перед зміною влади, Окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов Ігоря Коломойського і скасував націоналізацію ПриватБанку. Це рішення держава оскаржує.
  • 16 травня і сам Коломойський повернувся в Україну. Він не був тут із червня 2017 року.

"Українська правда" у Threads

Теми: КоломойськийГонтарева
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